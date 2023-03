Gemeente Utrecht zegt extra onafhankelijk onderzoek toe naar verkeerssituatie Vleutenseweg

De gemeente Utrecht komt tegemoet aan de wens van omwonenden van de Vleutenseweg om een extra onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de verkeerssituatie aldaar. Bewoners hadden hierom gevraagd nadat er vorige week een dodelijk ongeval gebeurde.

Tijdens een emotionele bijeenkomst in het gemeentehuis donderdagochtend overhandigden enkele omwonenden een petitie die 541 keer ondertekend was. De gemeente werd daarin opgeroepen om extra onderzoek te doen. Vorige week vrijdag vond er een zeer ernstig ongeval plaats tussen een stadsbus en twee voetgangers op de Vleutenseweg, waarbij een 7-jarig meisje is overleden en haar 5-jarige broertje zwaargewond raakte.

Bij omwonenden, omliggende scholen en ondernemers leven al langer zorgen over de verkeersveiligheid van de Vleutenseweg en de verschillende kruisingen. De Vleutenseweg bestaat uit verschillende rijbanen; autowegen, busbanen en fietspaden. Wie wil oversteken moet op sommige plekken zes rijbanen over, waarbij het verkeer van verschillende kanten komt, zonder verkeerslichten.

Na zware ongevallen doet de politie altijd onderzoek naar de toedracht. Daarnaast is het gebruikelijk dat de gemeente de verkeerssituatie onderzoekt. Aanvullend gaat de gemeente nu ook een extra onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren na de uitdrukkelijke wens van omwonenden.