Gemeente Utrecht zegt sorry tegen bewoners vanwege afsluiting Singeldwarsstraat

De gemeente Utrecht heeft excuses aangeboden aan omwonenden van de Singeldwarsstraat omdat zij niet op tijd op de hoogte zouden zijn gebracht van de planning van werkzaamheden in de buurt. Zo werd eind juni bekend dat een deel van de straat vanaf 10 juli wordt afgesloten en de gemeente had liever gezien dat de bewoners dit een maand eerder wisten.

In mei van dit jaar ontvingen de omwonenden van onder meer de Singeldwarsstraat en de Weerdsingel Westzijde een wijkbericht. Daarin was te lezen dat de grond onder het speeltuintje van Montessori Kindcentrum LEF moest worden gesaneerd. Tijdens een informatieavond op 26 juni lieten enkele mensen weten vooral bezwaar te hebben tegen de communicatie omdat zij naar eigen zeggen kort van tevoren zijn ingelicht.

“We hadden u als omwonenden eerder op de hoogte moeten stellen van de gevolgen van deze saneringsoperatie. Het spijt ons dat dat niet goed is verlopen. We begrijpen dat u zich overvallen voelt door de afsluiting van de Singeldwarsstraat. We hoopten u in een eerder stadium (eind mei) op de hoogte te brengen van de exacte planning en aanpak. Dat is niet gelukt. Onze excuses hiervoor”, schrijft de gemeente nu in een nieuw wijkbericht.

Voor de saneringsoperatie moet een deel van de Singeldwarsstraat tussen 10 juli en 18 augustus worden afgesloten. Dit betekent dat de bewoners van de nummers 42 tot en met 18 (even en oneven) in die zes weken hun huis alleen te voet kunnen bereiken.

Stadskantoor

Bewoners krijgen echter wel een gratis uitrijkaart voor parkeergarage Paardenveld die iedere dag tijdens de werkzaamheden te gebruiken is. Mensen die thuiswerken en dit straks niet meer kunnen vanwege de geluidsoverlast mogen op het Stadskantoor werken. “De zesde etage is op werkdagen vrij toegankelijk met wifi en gratis koffie en thee”, is te lezen in het wijkbericht.

Tot slot wordt er tijdens de graafwerkzaamheden gebruikgemaakt van klein en modern materieel. “Dit zal geluidsoverlast zeker beperken.” De vrachtwagens die met grond door de Singeldwarsstraat rijden zijn volgens de gemeente ‘niet de zwaarste’ en ook wordt de piep uitgezet die te horen is bij het achteruitrijden.

Op 10 juli starten de werkzaamheden en op die dag wordt ook een deel van de Singeldwarsstraat afgesloten. De planning is dat 18 augustus het werk gereed is en de straat weer kan worden vrijgegeven.