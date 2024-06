Gemeente Utrecht zelf aansprakelijk voor lekkende parkeergarage op Berlijnplein

Niet de architect of de aannemer, maar de gemeente Utrecht zelf is aansprakelijk voor de problemen rond de parkeergarage op het Berlijnplein. Een paar maanden na de opening in 2020 gingen de deuren alweer dicht vanwege wateroverlast. Inmiddels zijn de problemen nog steeds niet verholpen.

De parkeergarage op het Berlijnplein werd in december 2020 geopend, maar moest in april 2021 alweer dicht vanwege condensvorming en wateroverlast. Toen bestond nog de hoop dat een deel van de garage een paar weken later weer open zou kunnen, maar dat was niet het geval. Uit onderzoek bleek destijds dat de hele garage dicht moest blijven en die sluiting duurde bijna een jaar.

Nadat onder meer de hoofdverdeler en de verdeelkasten waterbestendig waren gemaakt ging de garage in maart 2022 weer open. Ondertussen waren de waterproblemen nog niet opgelost. Een extern bureau heeft gekeken welke aanpassingen nodig waren om ook dit verleden tijd te maken.

Maatregelen

“We hebben een aantal maatregelen bepaald die snel effect hebben en we snel uit konden voeren. Deze maatregelen zijn het dichten van lekkages op het dak en op de verdiepingen; deze ronden we deze zomer af. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een klein gedeelte van de parkeerplaatsen afgesloten”, schrijft het college van B&W nu.

Naast deze ‘snelle’ maatregelen zijn nog meer ingrepen nodig. Op de vierde verdieping van de parkeergarage zijn de afgelopen tijd verschillende hellingen aangelegd waarmee het water wordt afgevoerd. Inmiddels is de beste variant gekozen en uiterlijk 2025 moet deze afvoer worden toegepast in de gehele garage.

Aansprakelijkheid

Tot slot heeft de gemeente onderzocht of de aannemer en architect, de partijen die betrokken waren in het proces, aansprakelijk gesteld konden worden. Hieruit is gebleken dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp en daarnaast zelf het bestek, oftewel de beschrijving van de werkzaamheden, heeft getoetst en goedgekeurd. Daardoor kunnen de andere partijen niet aansprakelijk gesteld worden. “De aannemer heeft de werkzaamheden volgens bestek uitgevoerd”, aldus het college.