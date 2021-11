Gemeente Utrecht zet samenwerking met onderzoeksbureau op pauze na berichtgeving media

De gemeente Utrecht heeft een opdracht voor het bedrijf Nuance door Training en Advies (NTA) op pauze gezet vanwege berichtgeving over de onderneming. In oktober schreef NRC namelijk dat NTA namens tien verschillende Nederlandse gemeenten onderzoek heeft gedaan bij moskeeën. Medewerkers zouden zich undercover hebben ondergedompeld in de geloofsgemeenschappen om op die manier onderzoek te doen naar onder meer radicalisering.

Het artikel heeft wat stof doen opwaaien. Moskeeën overwegen aangifte te doen, privacywaakhond AP uitte zorgen en gemeenten zijn op het matje geroepen. Ook in Utrecht zijn naar aanleiding van het artikel door de fracties van DENK, D66 en Student & Starter schriftelijke vragen gesteld.

Hold

In de antwoorden is te lezen dat de gemeente onderzoek wil doen naar de invloed van de verspreiding van radicaal gedachtegoed via internetplatforms en sociale media. “Het doel van dit onderzoek is antwoord krijgen op de vraag in hoeverre internetplatforms en social media een rol spelen bij het aanjagen, het faciliteren of zelfs het veroorzaken van polarisatie en radicalisering in de Utrechtse samenleving […].”

De opdracht voor dit onderzoek was na een aanbestedingsprocedure aan NTA gegund. Het onderzoek was echter nog niet van start gegaan. Vanwege de ontwikkelingen rond het bedrijf heeft de gemeente nu besloten de opdracht ‘on hold’ te zetten. Het college wil eerst beoordelen in hoeverre de samenwerking met NTA kan worden voortgezet. “Dit vergt een zorgvuldige afweging.”

Tramaanslag

Vanwege de tramaanslag heeft de gemeente destijds overwogen onderzoek te doen naar de zogenoemde Kaplan-beweging in Utrecht en verder naar mogelijke radicale en extremistische netwerken binnen de Turkse gemeenschap in de stad. NTA heeft hiervoor een onderzoeksplan opgesteld waarin werd voorgesteld om undercover te werk te gaan. “Van een dergelijk onderzoek hebben we afgezien, vanwege ethische bezwaren, niet alleen tegen de methode, maar ook vanwege het in kaart brengen van specifieke gemeenschappen.”

Verder wilde de gemeente in diezelfde periode een breder onderzoek doen naar de aard, omvang en ernst van alle vormen van polarisatie en radicalisering in Utrecht. Daarvoor heeft onder andere NTA een offerte uitgebracht, waarin zij wederom hebben voorgesteld om undercover te werk te gaan. “Vanwege voornamelijk ethische maar ook juridische bezwaren tegen deze methode hebben wij ook van dit onderzoek afgezien.”

Gesprek

Tot slot zegt de gemeente te begrijpen dat het bericht van het NRC heeft geleid tot vragen en onrust in de islamitische gemeenschap. “De burgemeester zal, net als de afgelopen maanden, ook de komende periode met de gemeenschap in gesprek blijven.”