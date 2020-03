Gemeente Utrecht zet vol in op mobiliteit om stad leefbaar te houden

Om Utrecht als snel groeiende stad leefbaar en bereikbaar te houden moet er volgens de gemeente iets gedaan worden aan de manier waarop inwoners zich verplaatsen. Zo moet er meer gebruik gemaakt gaan worden van het openbaar vervoer en van de fiets, maar bijvoorbeeld ook van deelauto’s.

De gemeente zegt ‘voorrang te geven aan schone en gezonde vervoersmiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen’. Ook moet de doorstroom van verkeer door de stad worden verbeterd. In een actieplan worden verschillende voorbeelden genoemd die hieraan moeten bijdragen.

Zo wordt in april in Leidsche Rijn en Vleuten de pilot van Mobility as a Service (MaaS) reisapp gelanceerd. De app laat de gebruiker zien welke vervoersmiddelen er genomen kunnen worden om de bestemming te bereiken. De reiziger maakt dan vooral gebruikt van het ov en deelauto’s en deelfietsen. De pilotperiode duurt tot eind 2021.

Samenwerken

Ook gaat de gemeente samenwerken met werkgevers. “Werkgevers hebben grote invloed op mobiliteitsgedrag van werknemers en bezoekers. […] Samen met werkgevers analyseren we het mobiliteitsgedrag, brengen we alternatieven in kaart en ondersteunen we indien gewenst bij uitvoering van maatregelen.”

Daarnaast is ook de zogenoemde doelgroepenaanpak onderdeel van het plan. Als voorbeeld worden reizigers genoemd die dagelijks met de auto een afstand van maximaal 15 kilometer afleggen. “Voor deze doelgroepen zijn alternatieven beschikbaar. We brengen de doelgroep in kaart, komen met ze in contact en stimuleren ze om mee te denken en/of gebruik te maken van meer duurzame reisalternatieven.”

Doorstroom

Ook zijn er plannen gemaakt om de doorstroom door de stad te verbeteren. Zo worden de komende jaren zo’n tachtig bestaande verkeerslichten omgebouwd tot intelligent verkeerslicht. Deze verkeerslichten communiceren met elkaar en kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een druk plein niet vast komt te staan.

Ook wordt de bewegwijzering aangepast. In het centrum en het stationsgebied krijgen de bordjes voor voetgangers een update en ook de bewegwijzering voor auto’s wordt aangepakt.

Deelmobiliteit

De gemeente zegt voorstander te zijn van deelmobiliteit. “Het delen van mobiliteit bespaart ruimte en het gebruik is vaak nog duurzamer en gezonder ook. Bovendien kan een deelfiets of deelauto een belangrijk onderdeel zijn van een op maat gemaakt reisaanbod van deur-tot-deur door een MaaS-dienstverlener.”

Ondanks dat Utrecht het hoogst aantal deelauto’s per 100.000 inwoners heeft is het volgens de gemeente nog niet genoeg. “Relatief gezien is het gebruik van deelmobiliteit nog beperkt.” Eind januari is in de Grifthoekgarage aan de Wittevrouwensingel een zogenoemde deelhub geopend en vorig jaar is de gemeente een samenwerking met Donkey Republic gestart met deelfietsen.

Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er nog een aantal manieren waarop de gemeente reizigers wil beïnvloeden. Zo wordt er getest met een parkeerverwijssysteem, wordt er een techniek ontwikkeld die groepen fietsers detecteert en vinden er gesprekken plaats met naastgelegen gemeenten, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat.