Gemeente Utrecht zet volgende stap in de herontwikkeling van gevangenis Wolvenplein

De herontwikkeling van de gevangenis Wolvenplein is weer een stap dichterbij. Afgelopen voorjaar maakte de gemeente een concept-plan openbaar zodat bewoners en andere geïnteresseerden hun mening konden geven. Daarin werden onder andere huur- en koopwoningen, short stay appartementen, een hotel, werkruimtes en een restaurant voorgesteld voor de voormalige gevangenis. Ook komt er een brug over de Singel.

De gemeente ontving in totaal 33 reacties, voornamelijk van direct omwonenden. De reacties op het plan hebben niet geleid tot grote wijzigingen, maar wel tot enkele aanpassingen. Ze gingen vooral over de geplande brug en de kap van de bomen. De belangrijkste wijziging van het plan betreft echter de opzet van de short stay appartementen.

Short stay appartementen

In het aangepaste plan komen er minder short stay appartementen, maar de oppervlakte van de appartementen wordt groter. “Hierdoor zijn de appartementen ook geschikt voor meerpersoonshuishoudens en gezinnen. Deze doelgroepen zullen naar verwachting gemiddeld langer verblijven dan de personen die alleen komen en kunnen een actievere bijdrage leveren aan de community”, zo schrijft de gemeente.

Brug

Er komt een brug over de Singel die het gebied verbindt met de parkeergarage Grifthoek en het Griftpark. De wens hiertoe bestaat al langer, maar stokte eerder op de financiering, die nu wel rond is. In de reacties gaven mensen aan voorstander te zijn van de brug. Ook maken mensen zich zorgen over de haalbaarheid van het plan als de brug niet wordt aangelegd.

Bomen

Een ander zorgpunt bij bewoners gaat over de bomenkap op het voorplein van de gevangenis. De gemeente heeft de gemeentelijk bomenbeheerder en een boomadviseur opnieuw laten kijken naar de conditie van de bomen. Specifiek werd onderzocht of het mogelijk was om drie Prunussen langs het hekwerk te behouden. Deze bomen bleken echter te veel aangetast door een zwam om behouden te kunnen worden. De bomen die worden gekapt, zullen op andere plekken in het plangebied worden gecompenseerd, zo laat de gemeente weten.