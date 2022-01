Gemeente Utrecht ziet geen brood in Formule E-race in de stad

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten dat ze het organiseren van een Formule E race in Utrecht niet ziet zitten. De lokale VVD fractie stelde in december, via schriftelijke vragen, voor om de mogelijkheid hiertoe te onderzoeken. De gemeente vindt het niet passen bij de mobiliteitstransitie van de stad. Daarbij ligt de focus op lopen, fietsen en elektrisch openbaar- en deelvervoer.

Wel onderstreept het gemeentebestuur dat het organiseren van grote sportevenementen zowel economisch als sociaal een positief effect kan hebben op de stad. Ook zegt het bestuur dat het promoten van elektrisch rijden belangrijk is en dat een evenement als de Formule E zou daar eventueel aan bij kunnen dragen.

Maar een elektrische race organiseren in de Domstad lijkt de gemeente geen goed plan. Het past niet bij het imago van de stad als fietsstad. Bovendien zouden de kosten die ermee gepaard gaan te hoog zijn, zeker als het om het eenmalig evenement zou gaan.

Eindhoven

In de antwoorden stelt de gemeente ook dat Eindhoven al in vergevorderde onderhandelingen is met de Formule E. Twee races, dicht bij elkaar, in hetzelfde land, is ongebruikelijk voor een raceklasse die ieder seizoen de hele wereld rondtrekt. De gemeente Utrecht vindt de elektrische raceklasse ook beter in Eindhoven passen, gezien die stad zijn rol als technische innovatie hub.

Internationaal staat Utrecht bekend om haar fietsnetwerk en als deze zomer de wielertour La Vuelta in Utrecht van start gaat, is Utrecht de eerste stad waar alle drie de grote wielerrondes zijn begonnen. Er wordt door de gemeente naar gestreefd om bij de Vuelta zoveel mogelijk van de betrokken auto’s elektrisch te laten rijden.