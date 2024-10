Gemeente Utrecht ziet afname overlast Sijpesteijnkade; wel blijvende zorgen over waterbedeffect

De gemeente, politie en hulpverleners nemen maatregelen om de overlast rond Sijpesteijnkade te verminderen. Dat laat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) woensdag weten in een reactie op de schriftelijke vragen die zijn ingediend door D66, PvdA, Volt en de VVD. Het college ziet dat dit effect heeft, maar maakt zich ook zorgen.

Afgelopen zomer veroorzaakte een groep mensen overlast bij de Sijpesteijntunnel. Het ging om zaken als alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast, intimiderend gedrag en wildplassen. De gemeente nam maatregelen en die lijken nu zijn vruchten af te werpen. In een bijeenkomst hebben bewoners laten weten dat de overlast de laatste weken afneemt.

Aanpak

Als eerste stap in de aanpak geeft de gemeente aan in kaart te hebben gebracht wie er allemaal rondhingen in het gebied. Het bleek te gaan om een groep van zo’n 30 personen. Ongeveer de helft van deze mensen was al bekend bij de instanties. Sterker nog, voor hen was al een persoonsgerichte aanpak ingezet.

De gemeente zet verder in op zowel zorg als handhaving. Zo is er verslavingszorg van Jellinek en rijden politie en handhaving vaker langs de Sijpesteijnkade. Ook zijn er gebiedsverboden opgelegd en zijn er fysieke maatregelen genomen. Bewoners van de woontorens Syp en Steyn hadden te maken met insluipers. Om dit tegen te gaan, zijn er in overleg met huurders en verhuurders camera’s geplaatst en is de omgeving zo aangepast dat het makkelijker is om overzicht te houden.

Toch stelt de gemeente dat ‘het niet realistisch is te verwachten dat er nergens meer problemen zijn’. “Ook de mensen die de gemeente tegenkomt bij de Sijpesteijntunnel zijn inwoner van Utrecht en spreken net als andere mensen met elkaar af.”

De gemeente ziet dat overlast zich vaak verplaatst van het ene deel van de stad naar het andere. Het zogeheten waterbedeffect. Een woordvoerder vertelt over de maatregelen die de gemeente nam bij het Lucasbolwerk en Park Lepelenburg. De overlast op deze plekken is afgenomen, maar een aantal van de mensen die de gemeente daar tegenkwam ziet de gemeente nu terug bij de Sijpesteijnkade.

Bezuinigingen

De gemeente stelt bovendien dat dakloosheid – in alle grote steden- toeneemt. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd. Zo gaat het Rijk stoppen met de financiering voor de bed-bad-brood-regeling. De woordvoerder legt uit dat de gemeente onvoldoende geld heeft om deze opvang zelf te gaan betalen. Sterker nog, uit de beantwoording van het college blijkt dat de doelgroep in 2026 te maken krijgt met nog een bezuiniging. Voor dat jaar heeft de gemeente een bezuiniging van 257.000 op verslavingspreventie in de boeken staan.

De gemeente ziet nog een probleem. Arbeidsmigranten uit de Europese Unie hebben een kwetsbare positie. Zij genieten weinig bescherming en huisvesting is vaak gekoppeld aan hun baan. Bij ontslag verliezen ze dan niet alleen hun werk maar ook hun woning.