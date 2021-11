Gemeente Utrecht ziet geen meerwaarde in het geven van eigen rechten aan Amelisweerd

Natuurgebied Amelisweerd zou eigen rechten moeten krijgen. Die oproep deden verschillende experts van Rights of Nature en VN Harmony with Nature experts. De gemeente Utrecht heeft naar de oproep gekeken, maar die meent dat zo’n constructie geen meerwaarde heeft.

Het is een wat technisch vraagstuk, waarbij het neerkomt op het volgende: breng Amelisweerd onder in bijvoorbeeld een stichting of een BV zodat Amelisweerd een rechtspersoon wordt. Een rechtspersoon kan namelijk zelfstandig optreden, aan een onderhandelingstafel gaan zitten en daar kunnen ook rechten aan verleend worden. De initiatiefnemers willen daarvoor een nieuw rechtspersoon in het leven roepen, het Natuurschap.

In andere landen is dit op beperkte schaal ook al gedaan. De gemeente Utrecht heeft naar de oproep gekeken en spreekt ook van een ‘mooie gedachten’. Maar, voor Amelisweerd zou het op dit moment geen toegevoegde waarde hebben. De huidige eigendomssituatie is volgens de gemeente namelijk geen extra belemmering voor de bescherming van het gebied.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het gemeentebestuur: “Ook een nieuwe eigenaar kan op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang door een (hogere) overheid worden gepasseerd. Wij kiezen er daarom voor om binnen de bestaande eigendomsposities te werken aan het behoud en waar mogelijk versterking van de natuurwaarden van groen- en recreatiegebieden als Amelisweerd en Rijnauwen.”