Gemeente Utrecht: ‘Zodra het juridisch mogelijk is voeren wij een verbod op straatintimidatie in’

Zodra het juridisch mogelijk is wil de gemeente Utrecht een verbod op straatintimidatie invoeren. Daarnaast zegt het college zich samen met andere Nederlandse gemeenten in te spannen om van het Rijk nieuwe instrumenten te krijgen om deze vorm van intimidatie aan te pakken.

Eerder werd bekend dat bijna de helft van alle Utrechters in 2019 te maken heeft gehad met straatintimidatie. De meest genoemde voorvallen waren nastaren (29 procent), naroepen met beledigende opmerkingen (17 procent), nafluiten (13 procent) en naroepen met seksuele opmerkingen (9 procent). In 3 procent van de gevallen werd het slachtoffer bespuugd en eveneens 3 procent van de slachtoffers werd betast.

Enschede en Alkmaar

Op 10 juni van dit jaar hebben de VVD, Student & Starter, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren en Stadsbelang Utrecht schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp. Daarin werd onder meer gevraagd of de gemeente bekend is met de aangenomen moties in Enschede en Alkmaar omtrent straatintimidatie.

De gemeente zegt in een reactie bekend te zijn met beide moties, contact te hebben met de twee gemeenten en andere ontwikkelingen op de voet te volgen. “Indien er (juridische) mogelijkheden zijn, om vooruitlopend op landelijke wetgeving een lokaal verbod op te nemen, zullen wij deze mogelijkheid niet onbenut laten.”

Lobby

Daarnaast wilden de vragenstellers weten in hoeverre de gemeente zich inspant in Den Haag. “Wij maken ons samen met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg sterk in een gezamenlijke lobby richting het Rijk om gemeenten kansrijke instrumenten in handen te geven straatintimidatie effectief aan te pakken.”

De gemeente zegt tot slot ook te onderzoeken of een lokaal verbod, als onderdeel van een bredere aanpak, werkt en juridische houdbaar is. Daarbij wordt ook gekeken naar de ervaringen in Rotterdam. In de havenstad werd een aantal jaar geleden namelijk zo’n verbod ingevoerd, maar dat werd in 2019 door de rechter onverbindend verklaard.