Gemeente Utrecht zoekt frisse blikken voor het nieuwe Rietveldpark

Het Rietveldpark, gelegen tussen de Prins Hendriklaan en de Hoogstraat Revalidatie, moet binnenkort een groenere uitstraling krijgen. Met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit en het welzijn van vlinders, bijen en vogels, zal de transformatie beginnen bij de entree van het park achter het Rietveld Schröderhuis. De gemeente Utrecht wil graag horen wat buurtbewoners vinden van de ideeën voor het park die er al liggen.

Momenteel grenst het Rietveld Schröderhuis aan een kale, stenige parkeerplaats en enkele huizen aan de Prins Hendriklaan en Gabriël Metsusstraat. Bewoners uit de omgeving hebben echter aangegeven dat zij denken dat dit gebied beter benut kan worden. Hun ideeën zijn voorgelegd aan wijkbureau Oost, dat vervolgens deze plannen met buurtbewoners deelt en uitnodigt om mee te denken over het ontwerp achter het Rietveld Schröderhuis.

Plan voor gebied

De gemeente Utrecht heeft landschapsarchitecten van LandAtelier eerder in het proces ingeschakeld om een gedetailleerd plan te ontwikkelen voor het hele gebied. Het architectenbureau heeft bewoners en ondernemers betrokken bij het plan en gevraagd wat hun wensen zijn. Deze “Visie Rietveldpark” heeft alle wensen, kansen en regelgeving in kaart gebracht.

Op 7 juni tussen 16.00 en 17.00 uur is er een bijeenkomst achter het Rietveld Schröderhuis. Hier kunnen buurtbewoners vragen stellen of een reactie geven op de ideeën voor het gebied. Na het verzamelen van alle reacties, zal de gemeente een eerste ontwerp opstellen. Buurtbewoners ontvangen vervolgens een wijkbericht waarin ze informatie krijgen over het ontwerp en de verdere planning.