Gemeente Utrecht zoekt plannen voor toekomst Huis van Mien

De gemeente Utrecht is op zoek naar een andere invulling voor een nieuwe bestemming van het Huis van Mien. Iedereen met een goed idee voor het gemeentelijk monument aan de Van Zijstweg 51 kan vanaf november een plan indienen. Met de start van de selectieronde komt er na veertien jaar tijdelijk woongebruik een stap dichterbij een definitieve invulling van het historische pand.
De gemeente maakte al in juni 2024 bekend dat ze het huis een blijvende functie wil geven. Het gaat om een bijzonder pand: het Huis van Mien werd gebouwd in 1875 als hovenierswoning en is een van de weinige overgebleven historische gebouwen in de buurt van de Veilinghaven. In 1996 werd het huis aangekocht met het plan om het te slopen voor een nieuwe busbaan, maar dankzij verzet van onder andere de historische vereniging Oud Utrecht bleef het behouden. Sinds 2019 is het officieel een gemeentelijk monument. “Deze authentieke hovenierswoning herinnert de Utrechters aan de agrarische geschiedenis van het gebied rondom de Veilinghaven”, aldus het college van burgemeester en wethouders.
Invloed behouden met erfpacht
Om de cultuurhistorische waarde ook op lange termijn te beschermen, wil de gemeente het pand nu uitgeven in erfpacht. Zo blijft er invloed op de manier waarop het huis wordt gebruikt en onderhouden. De huidige bewoners, die er tijdelijk wonen op basis van een bruikleenovereenkomst, hoeven nog niet direct te vertrekken. De gemeente zegt deze overeenkomst pas in een zo laat mogelijk stadium te beëindigen, zodat de bewoners voldoende tijd hebben om andere woonruimte te vinden.
Ondertussen is het pand aan de buitenzijde al opgeknapt met schilder- en onderhoudswerkzaamheden.
De tekst loopt door onder de foto.
Omwonenden dachten mee
De afgelopen maanden zijn omwonenden en betrokkenen actief betrokken bij de plannen. In een vragenronde gaven bewoners aan dat zij vooral waarde hechten aan het behoud van historische kenmerken en de verbondenheid met de buurt.
Zeven Utrechters, de zogenoemde ‘Vrienden van Mien’, dachten namens de buurt mee over het proces. Met hun input is de selectieleidraad opgesteld, waarin staat aan welke voorwaarden de plannen moeten voldoen. Ook de resultaten van de bewonersenquête zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. De leidraad wordt in november gepubliceerd.
Kwaliteit belangrijker dan hoogste bod
Initiatiefnemers worden uitgenodigd om plannen in te dienen voor een nieuwe invulling van het Huis van Mien. De gemeente beoordeelt de ingediende plannen op vijf onderdelen. De meeste punten worden toegekend aan de onderdelen cultuurhistorie, het beoogde programma en de stem van de buurt. “We hechten hiermee meer waarde aan de kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van het plan dan aan de hoogte van het bod alleen,” aldus de gemeente.
De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met de Vrienden van Mien hoe buurtbewoners betrokken kunnen worden bij het verdere stemproces. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2026 bekendgemaakt welk plan is gekozen.
7 ReactiesReageren
Gaan de Vrienden van Mien hun plannen ook zelf financieren of komt die rekening bij de gemeente te liggen? Vast het laatste en dan komt er weer een subsidie sleurend verhaal voor de gemeente bij.
Mooi pand, verkopen aan de hoogste bieder die er lekker moet gaan wonen en het monument goed onderhouden.
Met de opbrengst van het pand verbeteringen doorvoeren in de stad, maak de Catharijnesingel eens af bijvoorbeeld.
Het is nu een nogal geïsoleerd gelegen gebouw, en onderbreekt de haven kade aldaar.
Een mooie plek voor eenvoudige horeca en terras die iets heeft met tuinders .
Infeite zijn er maar een paar gebouwen die daar de schakel vormen tussen Croeselaan en Merwede kwartier.
Het zal er wel op uitdraaien dat er een horecabedrijf in komt.
Altijd nog beter dan een bodemloze put met de naam ‘broedplaats’.
Kan het niet onder de hoede van het Centraal Museum als pendant van het Rietveldhuis in een rondleiding gebruik worden? Twee uitersten van het wonen.
Eens even denken. Wat zal daar in gaan komen. Horeca misschien…? Zou zo maar kunnen beste lezertjes. Sterker nog: daar durf ik mijn hebben en houwen wel op in te zetten. Stemproces voor de bühne dus weer.
Bestemming sloophamer. Kan daarna die kant van het haventje wat verbeterd en ontwikkeld worden.
Huisje kan daar overigens ook onderdeel van zijn. Maar zo alleenstaand geen eer aan te behalen
Uiteindelijk wordt alles horeca (UWAH).