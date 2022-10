Gemeente Utrecht: zuurstofgebrek deels oorzaak voor afsterven bomen op het Vredenburg

Te weinig zuurstof is deels de oorzaak geweest van het afsterven van de twee grote platanen op het Vredenburg. Dat zegt de gemeente Utrecht in reactie op schriftelijke vragen van een groot deel van de gemeenteraad. Naar aanleiding van het kappen van die twee bomen wilden de fracties weten hoe het gaat met de andere bomen op het plein.

Naar aanleiding van de kap van de twee grote platanen werd vorige herfst onderzocht waardoor deze bomen zijn aangetast. Volgens de fracties leverde dit ‘schokkende conclusies’ op. De fracties wilden dan ook weten waarom zij hierover toen niet eerder zijn ingelicht.

Het college geeft toe dat ‘gezien de betreffende locatie en de eerder gestelde mondelinge vragen de conclusies van dit onderzoek en de te nemen maatregelen al eerder gedeeld hadden moeten worden’. Wel is het betreffende rapport ‘uiteraard serieus genomen’.

Bovenste laag

De fracties vroegen zich onder meer af of het college van burgemeester en wethouders het eens is met de conclusie dat de bomen op het Vredenburg te krappe en te verharde boomspiegels hebben die te weinig lucht doorlaten voor wortels om gezond te kunnen groeien.

“De verdichting van de bovenste laag met halfverharding juist door het uitsmeren van die bovenste laag van de halfverharding, is deels de oorzaak geweest van het zuurstofgebrek in de bodem”, is de reactie van het college. “Dit zuurstofgebrek heeft deels bijgedragen aan het afsterven van de bomen”, is te lezen in de antwoorden. Er is geen sprake van te krappe boomspiegels volgens het college.

Een van de andere vragen was of het college eveneens concludeert dat storten van afvalwater met schoonmaakmiddelen schadelijk is. Het college verwijst daarvoor naar het rapport van vorig jaar, waarin ook bodemonderzoek is uitgevoerd.

“Daaruit bleek dat het water een veel hogere pH-waarde had en een extreem aandeel natrium. Dit kan veroorzaakt zijn door afvalwater met schoonmaakmiddelen maar ook door strooizout, er kunnen dus meerdere oorzaken zijn.”

Nieuwe bomen

Op dit moment doet de gemeente onderzoek naar de rest van de bomen op het Vredenburg. Aan de hand van die resultaten, die deze maand worden verwacht, komt er een plan van aanpak om te zorgen voor ‘de meest optimale omstandigheden’ voor de bomen.

“Wij zijn ons bewust van de grote waarde van de platanen op het plein en zullen ons maximaal inspannen om deze te behouden”, schrijft het college.

De stompen van de gekapte platanen worden dit najaar weggehaald. Daar komen nieuwe bomen voor terug. Dat zullen geen volwassen bomen zijn, maar wel grotere bomen dan de gemeente normaal gesproken aanplant.

