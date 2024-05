Gemeente verhoogt als proef drempel in Utrechtse Sterrenwijk in hoop daarmee het verkeer af te remmen

Een van de drempels in de Saturnusstraat in Utrecht wordt binnenkort steiler gemaakt, in de hoop daarmee het verkeer af te remmen. Het gaat in eerste instantie om een proef en als bewoners na drie maanden geen verschil merken, wordt de aanpassing weer ongedaan gemaakt.

De gemeente zegt dat bewoners van de Saturnusstraat regelmatig klagen over auto’s die te hard door de woonwijk rijden. “Op verzoek van hen gaan we nu een proef doen.” Volgende week wordt daarom de drempel ter hoogte van de huisnummers 11 en 30 steiler gemaakt om te onderzoeken of automobilisten hierdoor langzamer gaan rijden.

De proef duurt drie maanden en eindigt op 11 juli. Na die periode wordt aan de bewoners van de straat in Sterrenwijk gevraagd of zij verschil hebben gemerkt. “Als de snelheid inderdaad naar beneden gaat, kunnen we nog één andere drempel in de straat aanpassen.”

Als automobilisten volgens de omwonenden nog steeds hard door de straat rijden, of als de aanpassing bijvoorbeeld trillingen veroorzaakt die voelbaar zijn in naastgelegen woningen, wordt de drempel weer verlaagd.