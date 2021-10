Gemeente verleent definitief vergunning voor WK Streetfishing in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft definitief een vergunning verleend voor het WK Streetfishing. Het bekritiseerde visevenement, waarbij honderd deelnemers door de stad trekken om de grootste vissen te vangen, komt in november voor vijf oefendagen en twee wedstrijddagen naar Utrecht.

Tijdens het WK Streetfishing zitten mensen niet op een stoeltje aan de kant van het water, maar gaan ze met licht materiaal in stadswateren op zoek naar vissen. De afgelopen jaren werd deze vorm van vissen steeds populairder, maar het kan niet op goedkeuring van iedereen rekenen.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren noemde het evenement in augustus ‘een barbaars evenement dat bestaat uit zeven dagen dierenleed en dat dierenleed promoot’ en ook andere raadspartijen waren kritisch. In een aangenomen motie riep de gemeenteraad het college op om aan de organisatie van het WK Streetfishing kenbaar te maken dat het evenement niet welkom is in de stad.

Geen verbod

Het evenement kan volgens de gemeente op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet geweigerd worden met dierenwelzijn als reden. “Het betreft hier een sportevenement waarbij op het gebied van dierenwelzijn wordt gehandeld binnen de kaders van de wet. Dit betekent dat we de vergunning niet kunnen weigeren.”

De gemeente had eerder wel al contact met Sportvisserij Nederland om duidelijk te maken dat Utrecht het evenement niet actief ondersteunt en dat het waarschijnlijk zou stuiten op maatschappelijke en politieke weerstand. Na de schriftelijke vragen en de aangenomen motie heeft wethouder Maarten van Ooijen weer opnieuw contact gehad met Sportvisserij Nederland.

Gesprek

In dat gesprek heeft Van Ooijen aangegeven dat een meerderheid van de raad vindt dat het WK Streetfishing niet welkom is in Utrecht. Ook is gesproken over mogelijke protestacties die in de stad zouden kunnen plaatsvinden.

Ondanks dat heeft de organisatie besloten het evenement toch in Utrecht te laten plaatsvinden. De organisatie geeft aan ervaring te hebben met protestacties en zegt zich erop voor te breiden en het gesprek aan te gaan met eventuele demonstranten. De vergunning voor het WK Streetfishing is inmiddels door de gemeente verleend.