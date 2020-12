Gemeente verplaatst in aanloop naar jaarwisseling de flexibele camera’s in de stad

De gemeente Utrecht gaat in aanloop naar de jaarwisseling een aantal flexibele camera’s in de stad verplaatsen. Zo komen er twee in de Geuzenwijk te staan en drie camera’s worden verplaatst naar de Tigrisdreef in Overvecht.

Er staan momenteel zes flexibele camera’s in Utrecht. Drie staan in de omgeving van de Wolgadreef en drie bij ’t Goylaan. De gemeente zegt dat de overlast in deze gebieden niet is verdwenen. “Maar cameratoezicht is een schaars middel dat moet worden ingezet op die plekken waar de nood het hoogst is.”

Wolgadreef

Op basis van onderzoek, waarin onder andere bewoners en politie waren betrokken, is nu besloten om twee flexibele camera’s op de Wolgadreef te vervangen door twee vaste camera’s. Omdat de gemeente maar een beperkt aantal camera’s in de stad wil hebben, worden er daarom twee uit de binnenstad weggehaald. Een van de flexibele camera’s op de Wolgadreef blijft nog voor ten minste drie maanden op deze locatie staan.

Na een ‘betrekkelijk rustige periode’ werden in 2019 de vaste camera’s rondom winkelcentrum Overkapel bij de Wolgadreef verplaatst naar een andere plek. “Al snel daarna was er een toename van grensoverschrijdend gedrag van groepen jeugd en jongvolwassenen zichtbaar en genereert het gebied de meeste overlastmeldingen van de wijk Overvecht.”

Van der Marckstraat

De twee flexibele camera’s die zijn vrijgespeeld op de Wolgadreef worden verplaatst naar de Van der Marckstraat in de Utrechtse Geuzenwijk. Vorig jaar waren er in dit gebied ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling.

“Vooral jeugd kan zich flink misdragen richting politie. Ook de jaarwisseling van afgelopen jaar is onrustig verlopen. De politie en de buurtvaders zijn bekogeld met vuurwerk, er zijn vernielingen gepleegd en auto’s in brand gestoken.”

Tigrisdreef

De drie flexibele camera’s die nu nog bij ’t Goylaan staan worden binnenkort verplaatst naar de omgeving van de Tigrisdreef in Overvecht. Ook hier was het vorig jaar onrustig tijdens Oud en Nieuw.

“De overlast en criminaliteit in de omgeving van de Tigrisdreef fluctueert en piekt in bepaalde periodes. […] Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 werd er straatmeubilair en een camera vernield en zijn verschillende auto’s in brand gestoken. Ook werd de politie beschoten met zwaar vuurwerk.”

Bericht

De camera’s worden dus specifiek verplaatst voor de verwachte ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. “Zoals gebruikelijk ontvangen omwonenden en ondernemers een wijkbericht waarin ook gewezen wordt op de mogelijkheid tot bezwaar”, aldus de gemeente Utrecht.