Gemeente: ‘Versoepelingen coronamaatregelen grotendeels goed verlopen in Utrecht’

De verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen die op 28 april ingingen zijn in Utrecht grotendeels goed verlopen. Wel zijn er enige zorgen over wachtrijen bij verschillende winkels. Dat schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan de raad.

Sinds 18 april is het weer mogelijk om zonder afspraak een zogenoemde niet-essentiële winkel te bezoeken. “Dit is goed verlopen. Wel zien we op een aantal plekken wachtrijen ontstaan”, is te lezen in de brief.

De gemeente is momenteel in overleg met verschillende ondernemers om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand wordt gehouden in de wachtrijen en ook dat de doorstroom van het overige publiek niet wordt belemmerd.

“We zetten extra publieksbegeleiders in om de knelpunten in zicht te krijgen en zijn in goed overleg met ondernemers om afhankelijk van de situatie tot een maatwerkoplossing te komen.”

‘Drukte’

Daarnaast ziet de gemeente dat er sinds de versoepelingen meer winkelend publiek naar de binnenstad komt. “Vooralsnog is deze drukte goed beheersbaar.” Bovendien is te lezen in de brief dat de bezoekcijfers nog lang niet op het niveau liggen van de periode voor corona.

Desalniettemin worden op de drukke dagen, en dat zijn voornamelijk de zaterdag en zondag, extra publieksbegeleiders ingezet. Dit werd ook al gedaan in de periode voor de lockdown, bijvoorbeeld tijdens de aanloop naar de feestdagen van vorig jaar.

Vanaf 28 april mogen horecaondernemers weer tussen 12.00 en 18.00 uur gasten ontvangen op het terras. “De heropening van de terrassen is soepel verlopen. Het beeld is dat ondernemers en bezoekers zich goed aan de richtlijnen houden en ook de sluitingstijd van 18.00 uur wordt nageleefd”, aldus de gemeente.

Nieuwe versoepelingen

Dinsdag heeft demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie aangekondigd dat er vanaf 19 mei waarschijnlijk nieuwe versoepelingen worden doorgevoerd. Zo mag er qua sport meer, krijgt de horeca iets meer ruimte en ook mogen de doorstroomlocaties in de buitenlucht, zoals dierentuinen, speeltuinen en openluchtmusea weer bezoekers ontvangen.

Of deze versoepelingen definitief doorgaan hangt af van de besmettingscijfers. Het definitieve besluit hierover wordt aanstaande maandag genomen. “17 mei weten we meer. Hou vol, leef de basisregels na en blijf gezond”, aldus de gemeente Utrecht.