Gemeente vervangt sloten van restaurant Waku Waku; opnieuw tientallen actievoerders aanwezig

De gemeente heeft de sloten van restaurant Waku Waku vervangen, omdat de eigenaar weigert coronapassen te controleren. Voor de deur van het restaurant staan dinsdag opnieuw tientallen actievoerders om de eigenaren hun steun te betuigen. Burgemeester Dijksma besloot maandag om Waku Waku gedwongen sluiting op te leggen, maar de eigenaren gaven daar geen gehoor aan.

Op de deur van het restaurant hangt een brief van de gemeente aan de eigenaar. Daarin staat dat sprake is van een overtreding op de Wet publieke gezondheid. De burgemeester heeft het restaurant een zogenoemde last onder bestuursdwang opgelegd.

“Indien u niet aan deze lastgeving voldoet zal ik overgaan tot het onmogelijk maken van het fysiek betreden van het pand door afsluiting van de toegangsdeuren”, staat in de brief. Dat blijkt dus inmiddels gebeurd. De gemeente is dinsdagochtend telefonisch niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Inmiddels hebben tientallen sympathisanten zich opnieuw voor de deur van het restaurant verzameld. Ook maandagavond verzamelde een groep sympathisanten zich voor de deur van Waku Waku. Door het restaurant te blokkeren hoopten ze ontruiming te voorkomen. De politie wilde dat de eigenaren de sleutels van het restaurant zouden inleveren, maar die gingen daar niet meer akkoord.

De politie besloot uiteindelijk dat de eigenaar de sleutels mocht houden en dat de zaak tot 23.00 uur open mocht blijven. Vanaf 23.00 uur vertrokken de sympathisanten naar huis. Ze lieten toen al weten dat de actie dinsdag verder zou gaan.