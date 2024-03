Gemeente vraagt bewoners nog een keer mee te kijken naar plan Overvecht Centrum met huizen, winkels en pleinen

Er komen meer huizen, winkels en pleinen, en er komen meerdere fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage. Utrechters kunnen er straks rustig wonen, maar er komen ook plekken met meer reuring. Dat is althans wat de gemeente schrijft over de toekomst voor het nieuwe centrum van Overvecht. Het toekomstplan is bijna af, en de gemeente vraag inwoners nog een keer mee te kijken.

De gemeente spreekt over ‘Overvecht Centrum’ en het gaat om het gebied dat wordt ingesloten door de Zamenhofdreef, Brailledreef en Einsteindreef, en momenteel grotendeels bestaat uit het winkelcentrum. Een groot deel van dit gebied gaat op de schop. “We willen dat Overvecht Centrum het kloppend hart van de wijk wordt”, schrijft de gemeente.

In 2012 lag er al een plan voor een grootschalige vernieuwing van winkelcentrum Overvecht, maar dat ging destijds niet door. Sinds 2022 heeft de gemeente het nog een keer geprobeerd. Samen met inwoners, ondernemers en eigenaren van gebouwen is gewerkt aan een plan voor het gebied.

In dat plan is onder meer te lezen dat er straks ongeveer 2.500 woningen in het gebied zijn en allerlei nieuwe straten en pleinen. Er moet een ondergrondse parkeergarage voor bezoekers komen, ‘genoeg’ parkeerplekken voor bewoners en vier fietsenstallingen.

Mercado

“Dit plan kan nog wel veranderen en staat dus nog niet helemaal vast. Met veel nieuwe woningen, straten en pleinen, een modern winkelcentrum en nieuwe voorzieningen, zoals een Mercado, wordt het centrum nog meer dan nu het kloppende hart van de wijk waar mensen met plezier naartoe gaan”, schrijft de gemeente.

Buurtbewoners kunnen de komende tijd reageren op de eerste plannen voor het gebied. Dit kan tijdens twee inloopmomenten op 12 en 14 maart, of via de website van de gemeente. “We willen van u graag horen: missen we nog iets? Deze feedback nemen we mee bij het afmaken van het plan.” In een later stadium neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.