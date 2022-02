Gemeente vraagt subsidie aan voor levendige Utrechtse binnenstad

De gemeente Utrecht is een van de negentien gemeenten die bij de provincie subsidie heeft aangevraagd om haar dorps- of stadskern nieuw leven in te blazen. De subsidie is beschikbaar gesteld om een betere samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid tot stand te brengen, met het doel de gebieden aantrekkelijker te maken.

Fysieke winkels zijn door de komst van online winkelen al jaren op hun retour. De coronacrisis versterkte dit proces, en bracht ook de horeca-, cultuur- en toerismesectoren in ruw vaarwater. Alles bij elkaar zorgt dit voor veel leegstand in de dorps- en stadskernen, wat een dagje winkelen of een terrasje pakken minder aantrekkelijk maakt, wat het effect weer versterkt.

Gedeputeerde van de provincie Robert Strijk, bestempeld het belang van een dorps- of stadshart. “Niet alleen is het een belangrijke plek voor de economie en de werkgelegenheid, het speelt ook een rol in sociale interactie. Het is een plek waar bewoners elkaar ontmoeten.”

Utrecht

“In de Lange Elizabethstraat, Bakkerstraat en Steenweg is de leegstand volop aanwezig”, zei Jeroen Roose-van Leijden van Centrummanagement Utrecht in juli tegen DUIC. “Voor corona hadden we zo’n 28 leegstaande panden, dit is in coronatijd opgelopen naar 48. Natuurlijk is corona niet de enige oorzaak, maar het heeft wel voor een flinke versnelling gezorgd.”

Het tot stand brengen van een betere samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid om leegstand te bestrijden, is in Utrecht al eerder in gang gezet. De gemeente, Centrummanagement Utrecht en de Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum presenteerde in juli vorig jaar het plan Morgen Mooier Maken. Hierin hebben ze afgesproken dat de binnenstad niet alleen een plek moet zijn om dingen te kopen, maar ook om te verblijven zonder een winkel in te gaan.