Gemeente vraagt Utrechters mee te denken over energietransitie

De gemeente Utrecht vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over de energietransitie. In het coalitieakkoord is namelijk afgesproken dat de stad de aankomende tien jaar de CO2-uitstoot wil halveren.

Het doel van de gemeente is dan ook om te horen wat Utrechters nodig hebben bij de energietransitie en welke voorwaarden hiervoor zouden moeten gelden vanuit de overheid. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden welke voorkeur voor vormen van duurzame energie er zijn, of er een verplichting voor verduurzaming moet komen en hoe de transitie betaald moet worden.

Mensen die graag mee willen denken kunnen tussen nu en maart volgend jaar hun mening geven via bijvoorbeeld een online enquête en digitale gesprekken. Dat kan via een speciaal ingerichte website. De gemeente zegt de uitkomsten te gebruiken bij het schrijven van het nieuwe energiebeleid.

“Door onze uitstoot te beperken kunnen we gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer en luchtvervuiling een halt toe roepen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Dat is een enorme uitdaging waar iedereen iets van zal merken. De gemeente heeft hierbij van de landelijke overheid de regierol gekregen in de gebouwde omgeving. Daarom willen we onze inwoners en ondernemers hier nauw bij betrekken.”