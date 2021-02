Gemeente waarschuwt schaatsers bij De Munt, singel en Merwedekanaal: ‘Kom van het ijs af’

De gemeente Utrecht waarschuwt dat het ijs op sommige plekken in de stad te dun wordt om op te schaatsen. Dit is het geval bij De Munt, singel en het Merwedekanaal.

“Het ijs wordt op steeds meer plaatsen gevaarlijk. In de stad Utrecht geldt dit voor het ijs bij De Munt, op de singels en het Merwedekanaal. Wij roepen mensen op daar van het ijs te gaan”, is te lezen in de tweet van de gemeente.

Er wordt zondag nog volop geschaatst in Utrecht, waaronder op de drie bovengenoemde plekken. Volgens Weerplaza is het vandaag zo rond de 2 graden Celsius. Dat betekent dat het ijs smelt.

Code rood

Voor maandag heeft het KNMI code rood afgekondigd voor de regio Utrecht. “Maandag is er in de loop van de nacht en in de ochtend kans op verraderlijke gladheid op uitgebreide schaal als gevolg van ijzel. Hiervoor wordt een weeralarm uitgegeven”, is te lezen op de website van het meteorologisch instituut.

Volgens Weerplaza loopt de temperatuur volgende week hard op. Als de voorspellingen kloppen wordt het volgende weekend zo’n 13 graden in Utrecht.