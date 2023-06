Gemeente wil Brusselplein in Utrecht autovrij maken na klachten van omwonenden en ondernemers

Vanwege onder meer klachten van bewoners en ondernemers wil de gemeente het Brusselplein in Utrecht autovrij maken. Het plan moet echter nog verder uitgewerkt worden en belanghebbenden kunnen op 5 juli tijdens een informatieavond reageren op de ideeën.

In 2018 werd Leidsche Rijn Centrum geopend en het Brusselplein is het kloppende stadshart van dit winkelgebied. Ondanks de leegstand verwacht de gemeente dat meer mensen de komende jaren gebruik gaan maken van het gebied. Reden hiervoor zijn de verschillende projecten in de omgeving die komende tijd worden opgeleverd.

“Het toenemende gebruik is positief, maar het brengt ook onveilige en ongewenste situaties op het Brusselplein met zich mee”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Zo zou het autoverkeer rondom het plein de ‘verblijfskwaliteit’ aantasten. Hierover zouden afgelopen jaar de nodige klachten zijn binnengekomen van bewoners en ondernemers.

Kinderen

Zo zouden niet alle automobilisten rekening houden met het winkelend publiek en bijvoorbeeld ook niet met de spelende kinderen die vaak te vinden zijn rondom het waterkunstwerk. In de avonduren zou er bovendien ‘geregeld’ te hard worden gereden.

Daarnaast zou ook het vrachtverkeer dat, tegen de regels in, het Brusselplein gebruikt om te laden en lossen schade en overlast veroorzaken. Dit terwijl er voor veel ondernemers een ondergrondse expeditie is.

Vanwege bovengenoemde zaken is de gemeente van plan om een deel van de Londenstraat, Brusselplein en de Kopenhagenstraat te bestempelen als voetgangersgebied. Voor winkels die niet aangesloten zijn op de ondergrondse expeditiestraat komen er venstertijden voor laden en lossen.

Hulpdiensten

Ook moet het gebied door gebruik te maken van palen die in de weg kunnen verdwijnen bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Ondernemers die donderdag op de markt staan krijgen een ontheffing.

De directe omgeving van het Brusselplein wordt nog geïnformeerd over de plannen. Ook is op 5 juli een informatiebijeenkomst waar zij hun mening kunnen geven. “De input van ondernemers en bewoners wordt verwerkt in de plannen.”