Gemeente wil door kinderen gebouwde boomhut in Utrechts Máximapark weghalen

De gemeente Utrecht wil een boomhut in het Máximapark in Leidsche Rijn gaan verwijderen. De boomhut is gebouwd door kinderen uit de buurt. Zij hebben een spandoek gemaakt en zijn een handtekeningenactie begonnen. Dat meldt het Jeugdjournaal.



In een reactie aan het Jeugdjournaal zegt de gemeente dat boomhutten niet toegestaan zijn als ze gevaarlijk zijn of de bomen beschadigen. “We gaan deze week de boomhut goed bekijken om te kunnen bepalen of er sprake is van gevaar of beschadiging.”

Het Jeugdjournaal zegt dat de boomhut woensdagochtend al gesloopt had moeten worden. De kinderen gingen gisterochtend dan ook naar de hut om dat tegen te houden, maar de gemeente kwam niet opdagen.

De kinderen hopen dat de boomhut mag blijven. “Nu zit je eigenlijk meer binnen omdat het corona is, dan vind ik het wel belangrijk dat je als je naar buiten kan iets leuks kan doen”, zegt één van de kinderen tegen het Jeugdjournaal.