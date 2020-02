Gemeente wil drukte bij parkeergarage Kop van Lombok verminderen door aanpassen digitale borden

De gemeente Utrecht wil de drukte bij parkeergarage Kop van Lombok verminderen door de digitale verwijsborden op straat aan te passen. Abonnementhouders klagen al langer over files voor de ingang van de parkeergarage.

Voor de ingang staan dagelijks files met bezoekers die wachten tot er een plekje in de garage vrijkomt. Abonnementhouders moeten daardoor ook aansluiten in de file, voordat ze de garage in kunnen rijden.

De garage heeft 230 plaatsen, waarvan 135 voor bezoekers en 95 voor abonnementhouders. Op de digitale borden staat nu hoeveel lege plekken er in totaal zijn, in plaats van hoeveel lege plaatsen er voor bezoekers zijn. De gemeente gaat dat veranderen, zodat de borden alleen nog de capaciteit voor bezoekers aangeven. Wanneer de gemeente de borden aanpast, is nog niet bekend, maar dat zou volgens een woordvoerder niet lang hoeven duren.

Parkeerautomaten

Bewoners van de appartementencomplexen Buenos Aires en Los Angeles zijn abonnementhouder van een plek in de garage. Inge Meuleman is een van hen. Zij denkt dat het aanpassen van de borden het probleem niet gaat oplossen. “Het is goed dat de gemeente dit doet, maar het is hooguit een tussenoplossing. Ik vrees dat het probleem niet verholpen gaat zijn.”

Meuleman denkt dat de gemeente ook de tekst bij de parkeerautomaten van de garage moet aanpassen. “De parkeergarage is vol, even wachten a.u.b”, staat daar nu. “Dat nodigt natuurlijk uit tot wachten voor de slagboom, waardoor meer file ontstaat”, zegt ze.

Geen vergunning

De bewoners van de appartementencomplexen kunnen hun auto alleen parkeren in parkeergarage Kop van Lombok. Zij kunnen geen vergunning aanvragen voor buiten de garage en staan daardoor tussen de bezoekers in de file om de parkeergarage in te kunnen.

“Het mooiste was het natuurlijk geweest als er aparte inrijbanen voor bezoekers en abonnementsouders waren geweest. Door de Albert Heijn kan dat natuurlijk niet, dat snap ik, maar misschien kan er op de Vleutenseweg een groter vak komen waar wachtende auto’s zich op kunnen stellen. Dan kunnen abonnementhouders tenminste gewoon naar binnen. Dat zou een goede oplossing zijn”, vindt Meuleman.

Verder hoopt ze dat de gemeente met bewoners blijft communiceren. “Nu krijgen we wel een mail dat de tarieven met ongeveer een tientje per maand omhooggaan, maar we krijgen geen reacties op onze klachten.”