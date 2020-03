Gemeente wil hallencomplex Utrechtse Bazaar zo snel mogelijk herontwikkelen tot woningbouw

De gemeente Utrecht wil het hallencomplex van de voormalige Utrechtse Bazaar zo snel mogelijk herontwikkelen tot woningbouw. Dat schrijft wethouder Klaas Verschuure in een brief aan de raad.

De gemeente is hierover in overleg met Recyclingbedrijf Van Doorn, dat een deel van het hallencomplex huurt. Doel van dat overleg is volgens de wethouder “het gebied zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor de herontwikkeling tot woningbouw”.

De gemeente verwacht niet eerder dan 1 april over de hal, waar voorheen De Utrechtse Bazaar zat, te kunnen beschikken. Dat komt doordat de curator een zogenoemde afkoelingsperiode heeft ingelast. Dat gebeurt zodat een curator zich een beeld kan vormen van de inboedel die bij het faillissement hoort.

Huurachterstand

De Utrechtse Bazaar moest eind januari definitief de deuren sluiten, vanwege een huurachterstand van ruim 1,8 miljoen euro. De Bazaar betaalde sinds juni 2015 te weinig of helemaal geen huur. De rechter besloot daarom dat de gemeente de huurovereenkomst met het bedrijf per 1 februari mag opzeggen.

De Utrechtse Bazaar is als Zwarte Beurs in 1981 opgericht en vestigde zich in de bloemenveiling in Vleuten. In 2012 verhuisde de Bazaar naar de Groenewoudsedijk naast het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar werd een ruimte gehuurd van de gemeente Utrecht. Al eerder gaf het bedrijf aan op het randje van een faillissement te zitten.