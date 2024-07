Gemeente wil halvering grondstoffenverbruik in 2030; Utrechters kunnen reageren op plannen 

Kapotte strijkijzers, hout en steen mogen in de toekomst de stad niet meer verlaten als ‘afval’. De gemeente Utrecht streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn, met als tussendoel om in 2030 de helft van de materialen te hergebruiken. Utrechters kunnen tot half augustus reageren op de plannen van de gemeente die zijn opgesteld om de doelen van 2030 te halen.

De gemeente Utrecht wil in 2030 het gebruik van grondstoffen halveren. Het is een onderdeel van het plan van de gemeente om in 2050 volledig circulair te zijn. De stad moet tegen die tijd alle materialen hergebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking en het bouwen van huizen. Utrechters kunnen zes weken reageren op de plannen van de gemeente waarmee zij de doelen van 2030 proberen te realiseren.

De plannen

Ten eerste moet er eind 2024 een upcyclecentrum komen bij het Hof van Cartesius. “Utrechters kunnen daar terecht voor het repareren van huishoudelijke goederen, elektronica, fietsen en hout. Het is een hele concrete manier om materialen een nieuw leven in te blazen. Ik kijk erg uit naar de opening van deze Utrechtse primeur”, zegt wethouder Susanne Schilderman.

Het upcyclecentrum zal ook workshops, tentoonstellingen en rondleidingen aanbieden in samenwerking met partners in de stad zoals kringloopwinkels, de circulaire bouwmarkt en repair cafés. In 2026 volgt een groter upcyclecentrum bij het afvalscheidingsstation in Lunetten.

Grondstoffencorridor en grondstoffendepot

Utrecht zet daarnaast in op een circulaire grondstoffencorridor, een samenwerking met marktpartijen in de bouw om meer bouwmaterialen opnieuw te gebruiken. Momenteel wordt slechts 8 procent van de bouwmaterialen opnieuw gebruikt. De gemeente heeft ook een perceel aangekocht op Lage Weide, waar het eerste grondstoffendepot van Utrecht komt. Hier worden materialen uit de openbare ruimte die geschikt zijn voor hergebruik, opgeslagen en verwerkt.

Wethouder Schilderman: “De upcyclecentra, circulaire grondstoffencorridor en het grondstoffendepot zijn sprekende voorbeelden van hoe we samen in Utrecht toewerken naar een circulaire stad. Een circulair Utrecht kunnen we alleen samen bereiken. Met Utrechtse inwoners en bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele en kennisinstellingen en andere overheidsinstanties in Nederland en Europa.”

Utrechters kunnen tot 19 augustus reageren op de plannen.