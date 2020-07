Gemeente wil luchtkwaliteit Utrecht verbeteren; Strengere eisen milieuzone en snorfiets naar de rijbaan

De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen wil de gemeente onder andere de snorfiets naar de rijbaan verplaatsen en de eisen van de milieuzone strenger maken.

De gemeente heeft laten onderzoeken wat de beste manier is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Er is daarom in kaart gebracht waar de meeste luchtverontreiniging vandaan komt. Uit dat onderzoek is gebleken dat het wegverkeer, stoken van hout en mobiele werktuigen zoals aggregaten én graafmachines de belangrijkste bronnen van vervuiling zijn.

Wethouder Eelco Eerenberg noemt een goede gezondheid een van de belangrijkste dingen die er is. “Elk jaar overlijden bijna 11.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Je kiest niet welke lucht je inademt. Dus aan gezonde lucht moeten we continu blijven werken.”

Milieuzone

Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil de gemeente dus de toegangseisen voor de milieuzone aanscherpen. Zo zijn vanaf februari 2021 alleen diesels van na 2004 welkom in de zone. Er komt daarbij ook een subsidieregeling voor de sloop van oude auto’s en bestelbusjes die op diesel rijden.

In 2025 wil de gemeente de toegangseisen van de milieuzone nog verder verscherpen. Dan zijn alleen diesels die na 2009 zijn gebouwd nog welkom. Al het logistieke verkeer dat de zone in wil moet dan emissievrij zijn. Ook liggen er plannen om de milieuzone vanaf 2023 te vergroten tot aan de snelwegring.

Snorfiets

Naast de aanpassingen aan de milieuzone wil de gemeente dat de snorfiets rond de zomer van 2021 naar de rijbaan wordt verplaatst. Dit zou de doorstroom en verkeersveiligheid op het fietspad verbeteren en ook bijdragen aan een betere luchtkwaliteit voor fietsers.

Er komt een voorstel waarmee de meest vervuilende mobiele bouwwerktuigen worden geweerd uit de stad. Volgens de gemeente dragen deze machines voor een belangrijk deel bij aan de verontreinigde lucht in Utrecht.

Hout

Tot slot moet de uitstoot van het stoken van hout omlaag. Dit zou volgens de gemeente schelen in de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Er komt daarom een voorlichtingscampagne met tips om zo schoon mogelijk te stoken.

De gemeente heeft er rekening mee gehouden dat de economische situatie van veel inwoners en ondernemers is veranderd door het coronavirus. Eerenberg: “Daar hebben we rekening mee gehouden. Zo komen we de Utrechters zoveel mogelijk tegemoet in de voorgestelde maatregelen, terwijl we wel blijven werken aan gezonde lucht in de stad.”