Gemeente wil meer zwemplekken in Utrecht; ‘Vanwege groei en klimaatverandering neemt druk toe’

De gemeente Utrecht verwacht dat het de aankomende zomers steeds drukker wordt bij de verschillende buitenzwemplekken in en rond de stad. Daarom wordt nu gekeken om de capaciteit aan buitenzwemwater te vergroten.

Utrecht is één van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Er komen dus steeds meer mensen in de stad te wonen. Daarnaast zullen er volgens de gemeente als gevolg van klimaatverandering steeds meer warme dagen zijn. Daardoor neemt ook de druk op buitenzwemwater toe.

De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar het aanbod van en behoefte naar buitenzwemwater. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut.

Maatregelen

“Dit vraagt van ons dat we nadenken over maatregelen om het zwemmen in buitenwater in goede banen te leiden en dat we oplossingen zoeken om de capaciteit aan buitenzwemwater te vergroten”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

In de gemeente Utrecht zijn drie officiële buitenzwemplekken. Dit zijn de Strijkviertelplas, Voorveldse Polder en Haarrijnse Plas. In de omliggende regio zijn nog eens 13 officiële buitenzwemplekken.

Niet-officieel

Daarnaast telt de stad nog een aantal plekken waar vaak gezwommen wordt, maar die niet zijn bestempeld als ‘officiële zwemwaterlocatie’. Dit zijn onder andere De Munt, Plas Veldhuizen, Musicalkade, Veilinghaven en Kromme Rijn.

Om de capaciteit van zwemwater in de stad te vergroten gaat de gemeente nu ook kijken naar de mogelijkheden van deze niet-officiële plekken. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend.

Openluchtzwembad

Tot slot telt Utrecht één openluchtzwembad. Dit is bij Zwembad De Krommerijn. Uit het onderzoek van het Mulier Instituut is gebleken dat er onder Utrechters geen duidelijke voorkeur is voor nog zo’n openluchtzwembad. “We zullen dit scenario dan ook in de verdere uitwerkingen niet meenemen.”