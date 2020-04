Gemeente wil vierde urilift van Utrecht op Lucasbolwerk

De gemeente wil het vierde verzinkbare openbare toilet van Utrecht op het Lucasbolwerk neerzetten. Eerder kwamen er al twee uriliften op het Janskerkhof en één op de Mariaplaats.

Op het Lucasbolwerk wordt nu elk weekend een plastic plaskruis neergezet om wildplassen in de uitgaansuren tegen te gaan. De gemeente wil dat plaskruis nu dus vervangen door een urilift. De urilift komt op een invalideparkeerplaats tegenover huisnummer 9 en krijgt twee urinoirs, een vrouwentoilet en een handenwasgelegenheid. De invalideparkeerplaats wordt verplaatst.

De urilift is alleen zichtbaar op momenten dat het nodig is, zoals uitgaansavonden. De rest van de tijd is het toilet namelijk ondergronds. De momenten dat de urilift beschikbaar moet worden, zijn van donderdag tot en met zondagavond tussen 20.00 en 08.00 uur.

De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor het toilet aangevraagd. Omwonenden die het niet met de plannen eens zijn, kunnen bij de gemeente reageren.