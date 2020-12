Gemeente wil volgend jaar een eerlijk aanmeldbeleid voor alle Utrechtse basisscholen

De gemeente Utrecht wil het aanmeldingstraject voor basisscholen volgend schooljaar anders zien. Uit een onderzoek dat in mei van dit jaar verscheen bleek dat niet alle kinderen dezelfde kansen hebben om zich in te schrijven op de school van hun keuze.

De gemeente noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘schokkend’. Het aanmelden op basisscholen moet voor iedereen ‘open, eerlijk en eenvoudig’ zijn. Daarom wordt momenteel samen met de schoolbesturen gewerkt aan een voorstel dat in januari 2021 aan scholen wordt voorgelegd.

Het toelaten van leerlingen op basisscholen is weliswaar een verantwoordelijkheid van de scholen, maar onder andere vanwege het maatschappelijk belang wilde de gemeente de schoolbesturen helpen. De afspraken die worden gemaakt moeten uiteindelijk leiden tot een stedelijk aanmeldbeleid waarin ieder kind gelijke kansen heeft.

Compleet

“Samen met het voorstel dat half januari volgt hebben we straks een compleet plan liggen voor een nieuwe manier van aanmelden op de basisschool in Utrecht. We willen dat dit een plan is waar de schoolbesturen, die dit straks moeten uitvoeren en hard aan hebben meegewerkt, achter staan”, zegt wethouder Anke Klein.

Het nieuwe aanmeldbeleid moet na de zomervakantie van volgend jaar ingaan. “Het nieuwe aanmeldbeleid moet vanaf het nieuwe schooljaar daadwerkelijk verandering gaan brengen in echte leven van ouders en kinderen”, aldus de wethouder.