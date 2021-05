Gemeente wil weer vier jaar samenwerken met Utrecht Marketing

De gemeen is van plan om een nieuwe samenwerking tot 2026 aan te gaan met Utrecht Marketing. Vorig jaar kwam er nog een kritisch rapport naar buiten over het functioneren van de stichting en de samenwerking met de gemeente. Het college laat nu weten dat ze vertrouwen hebben in de toekomst en samenwerking.

Utrecht Marketing is de organisatie die zich inzet voor promotie van de stad voor toeristen, bezoekers, bedrijven en talenten. De stichting, die is ontstaan na een fusie van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Stichting Toerisme Utrecht, doet dit in opdracht van de gemeente.

Rapport

Vorig jaar in maart kwam een kritisch rapport uit over Utrecht Marketing en de samenwerking met de gemeente. In het rapport werden stevige conclusies getrokken, onder meer over het belang van Utrecht Marketing, het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente en de Culturele Zondagen.

Volgens het rapport was onduidelijk of Utrecht Marketing wel goed presteert, toonde de stichting te weinig betrokkenheid bij discussies over toeristisch- en cultuurbeleid, waren de taken zo breed dat de samenhang niet altijd duidelijk was, waren de Culturele Zondagen toe aan vernieuwing en moest de samenwerking met de gemeente beter.

Verbeteringen

Na het rapport door adviesbureau Berenschot hebben gemeente en Utrecht Marketing gewerkt aan een verbeterde samenwerking. De gemeente schrijft daarover: “Het afgelopen jaar was daarvoor een onbedoelde testcase, waarbij Utrecht Marketing toonde een wendbare organisatie en een belangrijke partner te zijn voor gemeente en mensen in alle sectoren die zijn getroffen door de coronacrisis.”

Onderzoeksbureau Berenschot heeft recent gekeken of de aanbevelingen aan Utrecht Marketing en de gemeente Utrecht zijn overgenomen. Daaruit blijkt dat verschillende aanbevelingen inderdaad tot acties hebben geleid.

De gemeente schrijft dan ook: “Zowel naar onze mening als naar mening van Utrecht Marketing en haar Raad van Toezicht hebben de doorgevoerde aanbevelingen geleid tot een betere samenwerking. De resultaten bieden voldoende houvast en vertrouwen voor het verstrekken van een meerjarige opdracht met een termijn van 4 jaar.”

2022-2026

De gemeente heeft nu aan Utrecht Marketing gevraagd om een nieuw meerjarenplan te schrijven. De komende tijd zijn vooral het herstel uit de coronacrisis, de viering van Utrecht 900 jaar en de start van de Vuelta belangrijke onderwerpen.

Overigens is ook er gesproken over een nieuwe naam voor de organisatie, maar vanwege de kosten heeft dat geen prioriteit meer. Wel wordt er de komende jaren nog verder over nagedacht of dit nodig is.