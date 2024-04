Gemeente zegt huur voetbalclub Utrecht United op; zoektocht naar nieuwe invulling sportpark gestart

De gemeente heeft voetbalclub SV Utrecht United laten weten dat het huurcontract op Sportpark Papendorp beëindigd zal worden. De voetbalvereniging heeft betalingsachterstanden en er is geen zicht op verbetering. De club werd in 2021 opgericht, maar het is niet gelukt om het tot een succes te maken.

Sportpark Papendorp, dat nu nog het thuis is van SV Utrecht United, kent een wat ongelukkige geschiedenis. De KNVB royeerde in 2020 de club die toen gebruikmaakte van de velden, waarna de zoektocht begon naar een nieuwe gebruiker. Die werd gevonden in SV Utrecht United.

In 2021 spraken we met een van de oprichters. Hij vertelde toen al dat er veel werk zat in het beginnen van een nieuwe voetbalvereniging. Het lukte uiteindelijk om de club van de grond te krijgen en er werd gevoetbald vanaf september 2021. Maar het is niet gelukt om er een succes van te maken.

Tekort van 40.000 euro

Volgens de gemeente is het SV Utrecht United niet gelukt om door te ontwikkelen en te groeien naar een ‘volwaardige en zelfstandige voetbalvereniging’. De club heeft te weinig vrijwilligers en slechts drie teams, waardoor de kosten om de club voort te zetten niet opwegen tegen de inkomsten. De vereniging zou komende jaren elk seizoen een tekort van meer dan 40.000 euro hebben.

SV Utrecht United kan inmiddels de jaarlijkse kosten voor het gebruik van de velden en kantine ook niet meer betalen, net als de energiekosten. Een betalingsregeling is daardoor geen optie en de gemeente heeft meerdere ingebrekestellingsbrieven verstuurd. De gemeente heeft vervolgens in een gesprek met de vereniging laten weten dat daarom het gebruik van de velden en kantine wordt beëindigd. De club mag het seizoen wel op Sportpark Papendorp afmaken.

Toekomst

SportUtrecht gaat nu een plan uitwerken over de toekomst van het sportpark. Een van de belangrijke punten in dat plan is binding met de wijk. De gemeente hoopt dat het sportpark in het nieuwe seizoen alweer in gebruik is.