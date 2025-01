Gemeente zet jongeren samen aan het werk voor mentale gezondheid: ‘In je eentje wordt alles alleen maar erger’

De gemeente Utrecht is begonnen met een nieuwe aanpak om jongeren met mentale problemen te helpen. Met BOOST jongerengroepen gaan jongeren, onder begeleiding, samen aan hun mentale gezondheid en sociale vaardigheden werken. “Psychologen zijn volwassenen, met leeftijdsgenoten is het makkelijker je in elkaar te verplaatsen.”

“De samenleving is meer dan ooit gericht op het individu”, vertelt Dennis de Vries, wethouder Jeugd, tijdens de aftrap. “Instagram moet vooral heel mooi zijn, maar soms is je leven niet mooi. Mag je jezelf nog kwetsbaar opstellen? Juist door fysiek samen te komen, kan je daar mee aan de gang gaan.” Ook heeft de collectieve aanpak sociale voordelen. “Je leert mensen kennen en bouwt iets op wat tot veel meer dingen kan leiden.”

De BOOST Jongerengroepen is een samenwerking van jongerenwerkers, hulpverleners en buurtteams. In iedere wijk van de stad komt in ieder geval een groep. “We hebben te maken met schaarste van middelen en mensen”, zegt De Vries. “Juist door samenwerking kunnen we daar effectief mee om gaan en elkaar versterken.”

Het nieuwe programma is gebaseerd op groepen die een paar jaar geleden in coronatijd zijn begonnen. Het viel hulpverleners toen op dat er veel jongeren met vergelijkbare problematiek op de wachtlijsten stonden, zoals eenzaamheid, somberheid en suïcidale gedachten. Die

jongeren zijn toen samen gebracht. Bij het ontwikkelen van BOOST, eigenlijk het vervolg, zijn deze jongeren actief betrokken.

Niet alleen

Het bleek dat de jongeren vooral samen wilden zijn, en weten dat ze niet de enige zijn die problemen hebben. “Ik was erg somber, maar heb veel geleerd van mensen met dezelfde ervaring. Het neemt de schaamte weg.”, zegt Luca, die al bij een groep mee liep. “Het begon heel awkward, want ik kende niemand.” Maar uiteindelijk kwam hij toch los. “Op sociaal vlak heb ik veel aan de groep gehad, en ik zie de mensen nog steeds.”

Ook Sione heeft goede ervaring met de groep. “Als je denkt dat je alleen bent, worden dingen alleen nog maar erger. Door je problemen samen met de groep aan te pakken, sta je er niet alleen voor. De groep heeft echt geholpen met mijn zelfvertrouwen.” Ook Sione ziet de andere deelnemers nog regelmatig. “En ik heb er mijn beste vriendin leren kennen.”

Eigen input

Een nieuwe groep begint met een kennismaking. Iedereen mag daarbij aangeven wat ze graag willen doen. Het programma wordt daar vervolgens op afgestemd. Wel zijn er een paar vaste onderdelen, zoals ontspanning en verbindende activiteiten en een stukje psycho-educatie.

Hoewel de jongeren ook leren over hoe je psychisch in elkaar zit, zijn de groepen geen vervanging voor verdere hulpverlening of GGZ. Die instanties zijn wel bij het project betrokken, en worden waar nodig ingeschakeld. Deelname aan de groep betekent niet dat iemand van de wachtlijst voor andere hulp af gaat.

Daar tegenover is wel gebleken dat de groep voor deelnemers een antwoord kan zijn op de hulpvraag. “Precies hebben we het nog niet onderzocht, maar het lijkt erop dat rond de 60% van de deelnemers na afloop geen klachten meer heeft”, zegt projectleider Rafael Taaken. Doorstromen naar Jeugdzorg is dan vaak niet meer nodig. “Dat maakt dit ook duurzamer qua financiën. Belangrijk, want het ravijnjaar 2026, waarin gemeenten flink minder budget hebben, heeft ook consequenties voor de jeugdhulp.”