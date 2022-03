Gemeente ziet een afname van te zwaar verkeer in Utrechts wervengebied

Het aantal te zware voertuigen in het Utrechtse wervengebied is afgenomen. Dat constateert de gemeente op basis van tellingen en monitoring, weegacties van handhavers en waarnemingen van bewoners en keldereigenaren.

Om de monumentale werven en kelders in de Utrechtse binnenstad te beschermen, zijn er in 2021 maatregelen tegen te groot en te zwaar ingevoerd. Ook in omliggende straten, zoals de Springweg, gelden regels tegen te zware voertuigen. Dat moet voorkomen dat die per ongeluk toch in kwetsbare straten terechtkomen.

De maatregelen hebben effect, ziet de gemeente Utrecht. Een telling in het vierde kwartaal van 2021 laat zien dat er in twee weken tijd 28 mogelijk te zware voertuigen door het wervengebied zijn gereden. Bij een telling in 2020 werden er volgende de gemeente nog 43 te zware voertuigen aangetroffen.

Belading

Of de 28 voertuigen, veelal bestelbusjes, daadwerkelijk te zwaar waren, is afhankelijk van de lading. Zonder maximale lading zijn deze lichter dan de toegestane 2 ton. Volledig beladen kunnen de bestelbusjes echter tot 3 ton wegen.

“Toch rijdt nog steeds te zwaar verkeer, waaronder vrachtwagens door het wervengebied”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. “Soms tegen de richting in om de breedtebeperking te omzeilen.” In veel gevallen zouden bewoners van het gebied daar meldingen van maken, waarna een handhaver het voertuig probeert te traceren.

Op het programmaplan van de gemeente staan nog meer maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer. Een van die maatregelen is cameratoezicht op basis van kenteken.

