Gemeente zoekt Utrechtse kunstenaars voor portret van oud-burgemeester Jan van Zanen

De gemeente is op zoek naar een Utrechtse kunstenaar die een portret van oud-burgemeester Jan van Zanen kan maken. Sinds 1903 wordt de burgemeester in Utrecht na de termijn vereeuwigd op een portret dat komt te hangen in de portretgalerij in de entree van het stadhuis.

Professionele kunstenaars kunnen zich aanmelden voor het maken van een kunstwerk van voormalig burgemeester Jan van Zanen, die vorig jaar na vijf jaar burgemeesterschap naar Den Haag vertrok. Uit de aanmeldingen wordt uiteindelijk één kunstenaar gekozen die het portret mag maken.

De uiteindelijke vorm van het portret staat nog niet vast. Dat kan dus een schilderij worden, maar ook een tekening, grafisch werk, fotoportret of sculptuur. De gemeente vraagt wel om Jan van Zanen herkenbaar te verbeelden.

De kunstenaars worden verder redelijk vrijgelaten, maar er is wel een aantal voorwaarden waaraan het portret moet voldoen. Zo wil Van Zanen graag dat in het portret Utrechtse elementen terugkomen. Verder moet de kunstenaar in de gemeente Utrecht wonen en mag het portret niet groter zijn dan 100 bij 70 centimeter, inclusief lijst.

Poseersessies

Kunstenaars die mee willen doen, kunnen deelnemen aan een poseersessie met Van Zanen, die het volgens de gemeente een eer vindt dat er een portret van hem wordt gemaakt. De poseersessies zijn op 13 oktober van 17.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur in de Pastoe Fabriek op Rotsoord.

Aan de poseersessies kunnen in totaal maximaal veertig kunstenaars meedoen. De eerste veertig mensen die zich aanmelden worden uitgenodigd. Zij krijgen na hun aanmelding bericht van de gemeente. Kunstenaars die niet bij de poseersessies kunnen zijn, kunnen alsnog meedoen aan de selectie. Op de website van de gemeente staat een aantal foto’s ter inspiratie.

Aanmelden

Kunstenaars die mee willen doen aan de poseersessie moeten zich voor 1 oktober aanmelden. De uiterlijke datum voor het opsturen van de schetsen is 5 november. Kunstenaars moeten één of meerdere schetsen aanleveren, een portfolio opsturen met maximaal drie eerder gemaakte, representatieve werken. Ze kunnen eventueel een schriftelijke toelichting over de aanpak en uitwerking toevoegen en worden gevraagd een honorariumvoorstel te doen. Voor de opdracht is voor de kunstenaar een budget van 10.000 euro beschikbaar.

Het inleveren van de schetsen en andere documenten kan via het speciale mailadres [email protected] of op 4 en 5 november tussen 9.00 en 12.00 uur op het stadskantoor. Opsturen per post kan niet.

Jury

De jury die uiteindelijk beslist welk portret wint, bestaat uit Laurie Cluitmans, conservator hedendaagse kunst Centraal Museum en lid Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving van de gemeente Utrecht, Frank Koolen, studieleider HKU Fine Art en Jan van Zanen zelf.

Zij maken eind november de definitieve keuze bekend. De geselecteerde kandidaat krijgt vervolgens de opdracht tot het maken van het portret. De kunstenaar die het kunstwerk mag gaan maken, ontmoet Jan van Zanen ook nog persoonlijk om verder kennis te maken.

Expositie

De schetsen van alle kandidaten worden in februari 2022 geëxposeerd in het stadhuis. Daar wordt op de portretgalerij ook het winnende portret onthuld. Kunstenaars die wel mee willen doen aan de selectieprocedure maar niet aan de expositie, kunnen dat bij hun aanmelding aangeven.

Alle kunstenaars die een schets indienen en aan de expositie deelnemen ontvangen 220 euro. Dat is volgens de regels van de Fair Practice Code en op basis van vergoedingsrichtlijnen voor bestaande kunst, laat de gemeente weten.

Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Utrecht.