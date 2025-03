Gemeenteambtenaren demonstreren bij stadhuis in Utrecht

Ambtenaren van verschillende Nederlandse gemeenten demonstreerden vrijdagmiddag bij het stadhuis in Utrecht. Ze willen een hoger salaris, een gunstigere regeling voor het aflossen van studieschulden en een betere regeling voor zwaar werk.

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers, verenigd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), liepen in februari vast, terwijl de huidige cao op 1 april afloopt. De vakbonden willen vanaf die datum een loonsverhoging van 5 procent en in april 2026 zou daar nog eens 4 procent bij moeten komen.

“Daarnaast willen we in de nieuwe cao heel graag een afspraak over de mogelijkheid om studieschuld af te lossen via het Individueel Keuze Budget”, zegt Marc Dorst van vakbond CNV. “Op die manier helpen we jonge werknemers heel concreet om op een fiscaal gunstige manier van hun hoge schulden af te komen.”

Zwaar werk

Dorst voegt daaraan toe: “Verder willen we voor ambtenaren die zwaar werk verrichten, denk aan de medewerkers bij de reinigingsdienst, een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken.”

De demonstratie zou nog maar een voorproefje zijn van wat er komen gaat als de werkgevers geen beter bod doen. “Dit is nog maar een voorbode voor verdere acties, zoals werkonderbrekingen of zelfs stakingen, als de VNG niet bereid is tot een beter bod”, aldus Dorst.