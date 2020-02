Gemeentelijke woonlasten Utrecht met ruim 5 procent gestegen

De gemeentelijke woonlasten in Utrecht zijn ten opzichte van vorig jaar met 5,1 procent gestegen. De stijging ligt ongeveer gelijk met het landelijk gemiddelde van 5,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

In 2019 waren de totale woonlasten die huiseigenaren aan de gemeente Utrecht moesten betalen nog gemiddeld 725,39 euro. Dit jaar betalen zij gemiddeld 762,32 euro aan belastingen.

Mensen met een huurhuis betalen minder, zij hoeven namelijk geen onroerendezaakbelasting te betalen. Deze groep betaalt alleen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vorig jaar betaalde huurders voor beide belastingen gemiddeld 480,49 euro. Nu is dat gemiddeld 507,89 euro.

Afval

Volgens Vereniging Eigen Huis is vooral de hoge stijging van de afvalstoffenheffing opvallend. In Utrecht steeg deze met 7,5 procent ten opzichte van 2019. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 9,5 procent.

De hogere belasting die de gemeenten moeten betalen voor het storten en verbranden van restafval zou een belangrijke oorzaak van de stijging zijn. “Deze belasting steeg vorig jaar van 13 euro naar 31 euro per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing”, is te lezen op de website van Vereniging Eigen Huis.

Bekijk hier de gemiddelde woonlasten per gemeente.