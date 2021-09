Gemeenten en provincies zetten eerste stap voor snelfietsroute tussen Utrecht en Hilversum

De gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum en de provincies Utrecht en Noord-Holland hebben woensdag een intentieverklaring ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. De route moet 15 kilometer lang worden en de aanleg kan op z’n vroegst in 2023 starten.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreken de wethouders en gedeputeerden af onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de snelfietsroute. De provincie Utrecht doet komende maanden verschillende onderzoeken. Daaruit moet onder meer duidelijk worden hoe de route precies gaat lopen. Omdat de route door de provincie Noord-Holland heen zal lopen, is ook die provincie betrokken bij de plannen.

Voor de snelfietsroute moeten bestaande fietsverbindingen worden verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo wordt waar nodig het wegdek verbreed en worden duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. Op de route komen geen paaltjes of andere obstakels en de stoepranden worden veilig. Verder krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen ze eerder groen bij verkeerslichten.

Fiets in plaats van auto

De wethouders en gedeputeerden hopen dat inwoners van de provincie de auto vaker in gaan ruilen voor de fiets. Snelfietsroutes kunnen daar volgens de provincie aan bijdragen.

“Onze ambitie is dat in 2023 50 procent van alle ritten in de provincie Utrecht onder de vijftien kilometer per fiets wordt afgelegd. Daarom zijn we druk bezig met het uitrollen van snelfietsroutes door de hele provincie”, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Utrecht vorig jaar 36 procent van de ritten onder de vijftien kilometer op de fiets gemaakt werd.

Schaddelee: “De fietsverbinding tussen Utrecht en Hilversum van ongeveer vijftien kilometer gaat zeker bijdragen aan deze ambitie. Het streven voor deze snelfietsroute is om het fietsgebruik met 10 procent te vergroten ten opzichte van de situatie in 2019.”

Inloopavond

Belanghebbenden en omwonenden worden binnenkort door de gemeenten uitgenodigd voor een inloopavond waar ze kunnen laten weten wat ze van de plannen vinden. Als alles volgens planning gaat, wordt eind 2022 een uitvoeringsovereenkomst ondertekend.