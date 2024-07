Gemeenteraad besluit anders over project Kloosterweide in Utrecht; meer woningen ten koste van meer bomen

De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten dat er meer woningen gebouwd moeten worden in het project Kloosterweide. Zo staat nu in het plan dat er 152 huizen komen in plaats van 128. Hiervoor moeten wel extra bomen het veld ruimen.

De woningen komen aan de Kloosterweide en Hindersteinlaan, in het gebied rondom woonzorgcentrum Villa Spes Nostra in Vleuten. Het college van B&W koos eerder voor een variant met 128 huizen, waarvoor ongeveer 80 tot 85 bomen gekapt moesten worden. Eind vorige maand stemde echter een meerderheid van de raad voor een motie van de PvdA, waarin het college werd opgeroepen meer betaalbare woningen in het gebied te bouwen.

Nu lijkt het erop dat er 152 huizen komen, waarvan 64 sociale huurwoningen en 88 middenhuurappartementen. Zowel in het oude als in het nieuwe plan wordt de bebouwing maximaal vier lagen hoor en komt er parkeerkelder onder de huizen. Ook komt er een kloostertuin met fruitboomgaard, die voor iedereen toegankelijk is.

Voor het nieuwe plan moeten ook 104 bomen het veld ruimen. “De gemeenteraad geeft vanwege de grote woningnood de voorkeur aan meer woningen, ook als dat ten koste gaat van een aantal extra bomen”, schrijft de gemeente.

Bomen

Vanwege de herplantplicht worden alle gekapte bomen vervangen door nieuwe exemplaren. “Als het past, dan komen ze in het gebied en anders in de buurt. Op verzoek van de raad worden, bovenop de herplantplicht van de te kappen bomen, minimaal 15 extra bomen en onderbegroeiing toegevoegd voor de instandhouding van de groene entree.”

De gemeente gaat de veranderingen nu samen met de ontwikkelaar uitwerken. De verwachting is dat het nieuwe plan in het najaar bekend kan worden gemaakt. “U krijgt dan de gelegenheid om erop te reageren.”

Verkeer

Tot slot wordt deze zomer in het gebied voor de tweede keer een verkeersonderzoek gedaan. Omdat er in de omgeving meerdere projecten lopen, zoals de bouw van een nieuwe school en sporthal, zijn er zorgen over de toename van het aantal voertuigen. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe het verkeer ‘gestroomlijnd’ kan worden. “We verwachten later dit jaar meer te kunnen delen over de uitkomsten van beide onderzoeken.”