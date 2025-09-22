Gemeenteraad blijft worstelen met verkeersveiligheid Marnixlaan in Utrecht

“Voor de zoveelste keer sta ik hier over de Marnixlaan”, zei commissielid Mirac Usta (DENK) tijdens het vragenuur van de Utrechtse gemeenteraad op 18 september. Usta kaartte opnieuw de aanhoudende problemen van verkeersdrukte en onveiligheid op de verkeersader aan.

Volgens Usta ervaren zowel bewoners als weggebruikers de Marnixlaan als onoverzichtelijk en gevaarlijk. In oktober 2022 startte de herinrichting van de weg als onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard. Daarbij werd het aantal rijstroken teruggebracht van vier naar twee, met als doel autoverkeer meer via de ring te leiden en ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.

Toch bleek het vernieuwde voorrangsplein aan de Marnixlaan nog steeds gevaarlijk. In augustus 2023 werden daarom camera’s geplaatst om verkeersstromen te analyseren en mogelijke verbetermaatregelen in kaart te brengen.

In 2024 gaf wethouder Linda Voortman toe dat de versmalling niet goed functioneerde. Er ontstonden lange files en nood- en hulpdiensten deden er juist langer over om ter plaatse te komen.

Gevaar blijft

Op 11 september 2025 raakte een fietser zwaargewond bij een ongeval. “De problemen aan de Marnixlaan blijven aanhouden”, aldus Usta. Hij riep het college opnieuw op om maatregelen te nemen voor betere doorstroming en meer verkeersveiligheid.

Wethouder Senna Maatoug reageerde: “Elk slachtoffer van een verkeersongeluk in onze stad is er één te veel. We blijven de verkeersveiligheid en doorstroming op de Marnixlaan nauwlettend volgen en we blijven contact houden met de politie over het lopende onderzoek”.

Volgens Maatoug is het aantal ongelukken sinds de herinrichting in 2022/2023 afgenomen, maar nam het aantal slachtoffers op het kruispunt Marnixlaan–Van Hoornekade na de aanpassingen in 2024 juist toe. Daarom zijn daar basaltkeien op het kruispunt verhoogd om te voorkomen dat auto’s de bocht afsnijden.

De wethouder erkende dat de doorstroming slecht blijft. “De Marnixlaan is en blijft een belangrijke ontsluitingsweg […] en dat betekent dat er zeker in de spits altijd een zekere mate van verkeersdrukte zal zijn.” Toch gaat er volgens Maatoug meer urgentie naar het handhaven van de verkeersveiligheid. “Bij het aanpassen van wegen in onze stad staat het verbeteren van de verkeersveiligheid voorop.”

Ook andere partijen mengde zicht in het vragenuur. Hester Assen (PvdA) pleitte voor een deskundige schouw op de Marnixlaan, terwijl Jantine Zwinkels (CDA) juist aandrong op snel ingrijpen.