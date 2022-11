Gemeenteraad buigt zicht over de vraag: is er nog plek voor papierrecycling in Utrecht?

De Utrechtse gemeenteraad is tijdens een raadsinformatiebijeenkomst (RIB) in gesprek gegaan met een forse delegatie van Papierrecycling Utrecht (PRU) en zusterbedrijf Metaalrecycling Utrecht (MRU). Het gesprek ging het ontbreken van een geschikte plaats voor het bedrijf in de Utrechtse regio. Het bedrijf moet weg aan de Groenewoudsedijk in Papendorp om plek te maken voor woningbouw.

Jantine Zwinkels van de Utrechtse CDA agendeerde de RIB, omdat de zoektocht naar een nieuwe locatie nog steeds moeizaam verloopt. De gemeente heeft inmiddels de huurovereenkomst opgezegd. Ook moet het voormalige pand ontruimd worden. Dit heeft geleid tot een rechtzaak; PRU wil een jaar extra de tijd.

Met mogelijke verlengingen zou er dan twee à drie jaar tijd kunnen zijn om naar een andere locatie te verhuizen. Dat zegt een advocaat van PRU. Als de schorsing niet wordt toegewezen, dan moet er op hele korte termijn ontruimd worden. Vanwege deze lopende rechtzaak konden er geen wethouders en ambternaren aanwezig zijn bij de RIB.

Veel ruimte

Het bedrijf zoekt een locatie in of vlak bij de stad, zodat de duizenden vrachtwagens niet onnodig ver hoeven te rijden. Geschikte locaties zijn er echter niet in de gemeente Utrecht en ook een zoektocht in de buurgemeenten levert tot zover geen geschikte locatie op.

Volgens directeur-eigenaar van PRU, Charles van Doorn, hebben bedrijven zoals de PRU bovengemiddeld veel ruimte nodig. Daarom kunnen zij niet de hoofdprijs voor een locatie kunnen betalen. Deze prijzen worden nu echter wel betaald in de markt door de logistieke centra die worden gebouwd.

Een ander knelpunt op Lage Weide is de geurbeperking die van toepassing is. Volgens het bestemmingsplan mogen zich geen nieuwe bedrijven vestigen die geur uitstoten. Iets wat het bedrijf PRU/MRU wel doet.

Strijkviertel

Van Doorn pleit voor verplaatsing naar Strijkviertel, omdat dat het meest passend lijkt. Tegelijkertijd staat hij open voor alternatieven. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat PRU op een aantal punten goed past in het stedenbouwkundig plan.

Er is echter een criterium waar het bedrijf niet aan kan voldoen. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder laten weten dat de gemeente dat er rond 2040 70.000 extra arbeidsplaats nodig zijn om de groei van de stad te faciliteren. Hiervoor is echter maar beperkt ruimte beschikbaar.

De gemeente wil daarom arbeidsintensieve bedrijven aantrekken in het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Bedrijven die zich op Stijkviertel willen vestigen moeten daarom honderd arbeidsplaatsen per hectare grond bieden. Door het relatief grote ruimtegebruik dat PRU nodig heeft kan het bedrijf niet aan deze norm voldoet.

Druk

Door de druk op de ruimte in de stad en regio kan de gemeente ook niet voldoen huisvestingsvragen van andere bedrijven. Er zijn op dit moment in Utrecht geen kavels beschikbaar en het aanbod aan bedrijfshallen is gering. Het ruimtegebrek speelt net als bij PRU ook bij andere bedrijven die met herhuisvesting te maken krijgen.

