Gemeenteraad gaat na handtekeningenactie praten over groei en verdichting Utrecht

De gemeenteraad in Utrecht gaat zich deze week nog een keer buigen over de groei en verdichting van de stad. Vorig jaar werden er 4.252 handtekeningen opgehaald om een referendum te organiseren, dat was niet genoeg want daar zijn 10.000 steunverklaringen voor nodig. Maar het waren wel genoeg handtekeningen om het onderwerp op de agenda te zetten.

De hele kwestie draait om het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, waarin globaal beschreven staat hoe de groei van de stad met 100.000 nieuwe inwoners in goede banen geleid moet worden. De initiatiefnemers vinden echter dat een fundamentele vraag niet wordt beantwoord, namelijk waarom Utrecht zo hard moet groeien. Daarbij menen ze dat er vooral gekoerst wordt op kwantiteit en niet op kwaliteit en versterking van de leefbaarheid. Ook zouden bewoners meer betrokken moeten worden bij dit soort grootschalige plannen.

Vorig jaar werd er een initiatief gelanceerd om handtekeningen te verzamelen voor een referendum over het onderwerp, maar dat kreeg onvoldoende steun in de stad. Toch gaat de raad donderdag erover in gesprek, om het op de agenda te krijgen zijn namelijk veel minder handtekeningen nodig.

Vier vragen

Initiatiefnemer Anna Zanger wil dat de raad zich buigt over vier vragen; of de onderbouwing van de RSU 2040 wel deugdelijk is, of er niet aan andere groeiscenario’s gedacht moet worden, of er wel genoeg kennis en draagvlak is onder bewoners voor de huidige plannen en als laatste, of er toch niet mogelijk nog een referendum moet komen.

Voordat de raad donderdag in gesprek gaat over dit onderwerp heeft het college van burgemeester en wethouders al gereageerd. In een brief staat onder meer: “De cijfers van het CBS laten zien dat er grote vraag is naar woningen in de stad. Nogmaals; groei is geen doel op zich. De stad groeit om in enorme behoefte te voorzien. Daarom willen we de groei goed begeleiden, zodat de stad leefbaar blijft en de voorzieningen heeft die nodig zijn voor de inwoners en de groei in balans realiseren. Dit betekent dat groen, landschap en water, en voorzieningen in kwaliteit en in balans mee ontwikkelen met de toename van woningen en arbeidsplaatsen.”

Verder benoemt het college dat de RSU2040 een ‘koersdocument’ is. “Een koers die wij de komende jaren in gesprek met de stad verder brengen. De ontwikkeling en verandering van de stad vindt continu plaats en is nooit klaar. We moeten hier dus ook steeds opnieuw het gesprek aangaan en nieuwe besluiten nemen. We willen dit gesprek graag op inhoud met de stad voeren, en zien een referendum hiervoor niet als geschikte vorm. De toekomst van de stad is niet te vangen in één simpele vraag die met voor of tegen te beantwoorden is.”

De volledige onderbouwing van de initiatiefnemers is hier te lezen

De reactie van het college van burgemeester en wethouder is hier te bekijken.