Gemeenteraad geeft groen licht voor start Vuelta in Utrecht

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagmiddag groen licht gegeven voor de start van de Vuelta in Utrecht, in 2022. De wielerronde zou eigenlijk in 2020 starten in Utrecht, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan.

Met het akkoord van de raad is ook 250.000 euro extra vrijgekomen voor de organisatie van La Vuelta. Het college gaf eerder aan te hopen dat het evenement met de extra bijdrage op dezelfde manier kan worden gehouden als voor 2020 gepland was. In totaal zouden 160 organisatoren zo’n 200 evenementen en activiteiten organiseren.

Blij

Wethouder Klaas Verschuure is blij dat de raad nu akkoord is. “De finish voor de start van de Vuelta is in zicht. Een mooi vooruitzicht voor onze inwoners, ondernemers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties”, zegt hij. “[…] Vandaag heeft Utrecht koers gezet in de goede richting. We kijken ernaar uit om in 2022 (rond de 900e verjaardag van onze stad) de Vuelta te ontvangen en er een prachtig stadsfeest van te maken, voor en door Utrechters. Vamos!”

De start van La Vuelta zou vorig jaar georganiseerd worden door de provincies Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch. Naast de gemeente Utrecht, hebben ook de andere partners extra geld uitgetrokken voor de komst van het evenement.

Perspectief

Als La Vuelta in 2022 naar Utrecht komt, wil het college het evenement koppelen aan de viering van 900 jaar stadsrechten. Ook voor dat evenement staan namelijk allerlei activiteiten op de planning. Het college hoopt dat de twee evenementen het perspectief kunnen bieden dat nu door de coronacrisis ontbreekt. “2022 wordt zo een jaar om naar uit te zien en te vieren met de hele stad”, stond in het vandaag aangenomen raadsvoorstel.

Of de start van de Ronde van Spanje daadwerkelijk naar Utrecht komt, hangt nu nog van twee dingen af. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet nog uitsluitsel geven over subsidie. Tot slot moet de organisatie van La Vuelta Utrecht nog aanwijzen als startlocatie. De organisatie onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de start van La Vuelta in Nederland te organiseren.

Overigens waren niet alle Utrechtse partijen voorstander om weer de portemonnee te trekken voor de Vuelta. De PvdA, PVV, SP, Stadsbelang Utrecht, DENK en Partij voor de Dieren lieten zich kritisch uit over het plan.