Gemeenteraad Utrecht maakt geld vrij voor masterplan Overvecht Centrum

Komende tijd gaan bewoners, grond- en pandeigenaren, de gemeente Utrecht en andere betrokkenen en belangstellenden werken aan een masterplan voor Overvecht Centrum. De gemeenteraad heeft besloten om hier geld voor vrij te maken.

Het centrumgebied van Overvecht in Utrecht kan wel een opknapbeurt gebruiken. De komende tijd kan gewerkt worden aan een plan over hoe het centrumgebied nieuw leven kan worden ingeblazen, en een fijne plek kan worden om te wonen, werken en winkelen.

In 2012 lag er al een plan voor een grootschalige vernieuwing van het winkelcentrum, maar dat ging niet door. Nu wordt het gebied nog vaak getypeerd als onveilig en is er sprake van veel achterstallig onderhoud. Daar moet het masterplan verandering in gaan brengen.

Kloppend hart

Het uitgangspunt is onder andere dat Overvecht Centrum (her)ontwikkeld moet worden tot kloppend hart van de wijk. Kernwaarden bij de ontwikkeling zijn een ‘divers, verbonden én zichtbaar en aantrekkelijk’ centrum. Het openbaar gebied moet groener, bruikbaar, comfortabel en klimaatbestendig worden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vragen die de komende tijd beantwoorden moeten worden zijn; wat is ervoor nodig om het centrum het kloppende hart van de wijk te maken? Waarom gaan mensen straks graag naar Overvecht Centrum? En waarom zijn inwoners van Overvecht trots op deze plek?

Wethouder Klaas Verschuure: “Overvecht Centrum is een plek met potentie. We willen daar een bruisende ontmoetingsplek maken. Een plek waar bewoners van Overvecht willen wonen, werken en winkelen, in het hart van de wijk. Van een stenig en enigszins gedateerd gebied, naar een plek die aantrekkelijk, groen en veilig is. Inwoners van Overvecht moeten trots kunnen zijn op hun centrum en zich daar thuis voelen. Met de steun van de gemeenteraad kunnen we nu verder aan de slag om samen een masterplan te maken.”

Financiële bijdrage vanuit het Rijk

Begin december werd bekend dat het Rijk met de Woningbouwimpuls bijna 13 miljoen euro bijdraagt aan woningbouwontwikkeling in Overvecht. Hiermee wil de gemeente Utrecht, samen met de provincie, corporaties en diverse ontwikkelende partijen de komende tien jaar extra investeren in de woningbouwprojecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix en in de omgeving van deze projecten. Dat resulteert in vernieuwing van dit deel van Overvecht en een betere mix van woningen.