Gemeenteraad Utrecht roept nogmaals op: ‘Geen weg door het Lombokpark’

Een deel van de gemeenteraad van Utrecht laat via een motie weten dat een gelijkvloerse kruising bij het toekomstige Lombokpark nog altijd de voorkeur heeft. De indieners van motie roepen de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten om hier werk van te maken. Sinds vorig jaar is er een impasse ontstaan omdat twee verschillende ontwerpen van de kruising zijn afgekeurd door de Safety Board van de Provincie Utrecht. Dit tot ongenoegen van de gemeente Utrecht.

Al vele jaren wordt er gesproken over de nieuwe inrichting van het Lombokplein, en nu men in de laatste fase van ontwerpen is, blijkt er een impasse te zijn ontstaan. Het gaat hierbij om een kruising van de tram- en busbaan en een weg die naar het Park Plaza Hotel en het Smakkelaarspark moeten gaan leiden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De gemeente Utrecht heeft altijd de wens gehad dat dit een gelijkvloerse kruising wordt. Een gelijkvloerse kruising heeft namelijk minder ruimte nodig, ruimte die weer goed gebruikt kan worden voor de aanleg van het Lombokpark. Maar het ontwerp van de kruising is al twee keer afgekeurd door de Safety Board van de Provincie Utrecht omdat kruisend verkeerd over de bus- en trambaan zou zorgen voor een onveiligere situatie. De situatie op de bus- en trambaan zou niet onveiliger mogen worden en daarom hebben ze al tot twee keer toe niet ingestemd met het ontwerp.

De Gedeputeerde Staten van de provincie noemt de bus- en trambaan ‘de ov-aorta’ van Utrecht en daarom leunen ze sterk op het advies van de Safety Board. De Gedeputeerde Staten moeten uiteindelijk ook instemmen met het plan.

Wat lijkt over te blijven is het aanleggen van ongelijkvloerse kruising, maar zo’n kruising heeft weer een hoop andere nadelen. Dit betekent namelijk dat er een weg aangelegd moet worden onder de bus- en trambaan door. Zoiets neemt veel meer ruimte in beslag, ruimte die juist gebruikt moest worden voor het Lombokpark en de parkeerplaats van het Park Plaza Hotel.

DUIC schreef vorige week al uitgebreider over de precieze aard van de impasse. Hier is meer achtergrond te lezen.

Woensdag werd er over het onderwerp gesproken in de Provinciale Staten en ook in de gemeenteraad van Utrecht staat het probleem op de agenda. Een deel van de raad in Utrecht spreekt nogmaals de wens uit voor een gelijkvloerse kruising. Via een motie, waar volgende week over gestemd moet worden, roepen de partijen de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op om werk te maken van een gelijkvloerse kruising omdat er ‘voldoende oplossingen voorhanden zijn’ om deze veilig te maken.

‘Integrale afweging’

Indiener van de motie, D66-raadslid Maarten Koning, hekelt de starre positie van de provincie: “Wij willen vooral een uitgestoken hand zien, dat we samen gaan zoeken naar een manier hoe we dit kunnen oplossen. Er moet een integrale afweging worden gemaakt.” Daarmee doelt Koning op het gegeven dat er nu alleen maar geluisterd lijkt te worden naar het advies van de Safety Board, en niet ook gekeken wordt naar belangen als groen en de kwaliteit van de openbare ruimte. “Wij willen vooral ook weten onder welke voorwaarde een gelijkvloerse kruising wel kan.” Volgens Koning zou er ook een second opinion moeten komen, waarbij het ontwerp van de kruising nog een keer onder de loep genomen wordt.

Bewonersnetwerk Ontwikkelgroep Lombok Centraal noemde het advies van de Safety Board eerder deze week ook ‘discutabel, niet transparant, onvoldoende onderbouwd en daarom volstrekt onacceptabel.’ Ontwikkelgroep Lombok Centraal zou daarom graag zien dat het veiligheidsadvies van de Safety Board beter onderbouwd wordt met ook de vraag wanneer een gelijkvloerse kruising wel veilig genoeg is.

Het advies van de Safety Board is hier na te lezen (pdf).