Gemeenteraad verkeerd geïnformeerd in dossier woningbouw Rachmaninoffplantsoen in Utrecht

Er is nieuwe informatie opgedoken binnen de gemeente Utrecht waaruit blijkt dat er in 2017 al gesproken werd over woningbouw op het Rachmaninoffplantsoen. Dat deze informatie niet eerder is gedeeld met de gemeenteraad is een fout, het gemeentebestuur ‘betreurt’ dit. Dat juist in dit dossier een ‘nieuwe’ memo is opgedoken ligt gevoelig omdat het hier gaat om een omstreden plan. Een externe partij gaat het dossier nu onderzoeken.

We moeten eerst even uitleggen waar het in dit dossier over gaat. Het gaat allemaal om een stuk grond waar nu een parkeerplaats ligt aan het Rachmaninoffplantsoen in Utrecht. Het platform Nieuws030 heeft meerdere malen over het onderwerp geschreven en door een WOB-verzoek van Nieuws030 is ook de nieuwe informatie aan het licht gekomen.

Terug in de tijd

Het stuk parkeerterrein werd in oktober 2018 door de gemeente verkocht aan ontwikkelaar Rachmaninoffhuis BV. Het ging toen om een ‘marktconforme’ prijs voor een stuk parkeerterrein. Het terrein werd vervolgens direct voor een veel hoger bedrag doorverkocht aan Bouwinvest. Deze transactie deed de wenkbrauwen fronsen – er werd in een kort tijdbestek veel geld verdiend aan de grond – en vorig jaar werd een intentiedocument door de gemeente gepubliceerd om appartementen te bouwen op het parkeerterrein.

Naast de discussie over deze transactie voelden omwonenden zich ook geschoffeerd. Er liepen namelijk al gesprekken met bewoners over het vergroenen van de buurt en het parkeerterrein, en dus niet de bouw van een woontoren. Omwonenden voelden zich in hun hemd gezet.

De PvdA en SP vroegen vorig jaar om opheldering over de ‘verdachte’ transactie. Ook de gemeente gaf toe dat het er zonder nadere uitleg op lijkt dat er iets is misgegaan. Even later kwam nadere uitleg; de veel hogere koopsom voor het parkeerterrein zou te maken hebben met een veel grotere deal van Rachmaninoffhuis BV en Bouwinvest. Daarom werd er ook een veel hoger bedrag dan normaal betaald. Op papier lijkt dat er alleen voor het parkeerterreintje betaald werd, maar dat zou dus niet het geval zijn. De mogelijke ontwikkeling van een woontoren op het parkeerterrein zou er niks mee te maken hebben.

Een ander belangrijk punt was of de gemeente al wist dat er plannen waren om een woontoren te bouwen op het parkeerterrein. Want daarmee zou die grond natuurlijk veel meer waard worden. De gemeente Utrecht liet aan de raad weten – zowel via beantwoording van schriftelijke vragen als in debatten – dat er pas sinds 2019 gesprekken lopen over dit onderwerp.

Nieuwe memo

Maar recent is een ‘niet geaccordeerde conceptmemo’ opgedoken uit 2021 binnen de gemeente Utrecht waaruit blijkt dat er in 2017 al overleg is geweest over woningbouw. Er zouden zelfs ‘afspraken’ zijn gemaakt over woningbouw. Dit was toentertijd met wethouder Paulus Jansen. Dit betekent dus dat de gemeente Utrecht al veel eerder dan 2019, en voor de verkoop van de grond, op de hoogte moet zijn geweest van het idee om woningen te bouwen op de grond. En hier zou dus ook in 2021 nogmaals over gesproken zijn, aldus het conceptmemo.

De gemeente Utrecht laat nu weten dat er ten onrechte in de memo uit 2021 gesproken werd over afspraken over woningbouw en nam in 2021 al afstand van de memo die opgesteld was door de ontwikkelaar. Wel moet de gemeente toegeven dat er blijkbaar in 2017 al gesproken is over woningbouwontwikkeling op het parkeerterrein – al zou dit in de marge zijn van een ander gesprek – en dat dit dus nogmaals vermeld stond in een memo uit 2021. De ‘niet geaccordeerde conceptmemo’ had daarom wel gebruikt moeten worden bij het informeren van de raad, toen werd gemeld dat er pas sinds 2019 gesprekken lopen over woningbouw. Want nu blijkt dat de raad verkeerd geïnformeerd is. De gemeente schrijft daar over: “Dat had wel gemoeten en wij betreuren dat dit niet is gebeurd.”

Wat nu?

De gemeente meent, na nogmaals navraag te hebben gedaan bij wethouder Jansen, dat er in 2017 geen verwachtingen zijn gewekt bij de ontwikkelaar over de mogelijkheid van woningbouw op het parkeerterrein. Er waren ook geen enkele afspraken gemaakt. Jansen zou zelfs gezegd hebben dat woningbouw op de locatie niet aannemelijk zou zijn en dat hij weinig draagvlak verwachtte in de buurt. Toch komt er een extern onderzoek naar het hele dossier.

De gemeente schrijft daarover: “De ontwikkelingen op en rondom het Rachmaninoffplantsoen zijn echter een complex dossier waarover veel discussie is. Wij laten daarom een externe partij de gang van zaken toetsen. Wij laten dit onderzoek uitvoeren met als doel de feiten en omstandigheden van destijds te kunnen vaststellen en om hiervan te leren voor de toekomst.”

De gemeente heeft in maart 2022 al besloten het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling op het Rachmaninoffplantsoen tijdelijk te pauzeren omdat eerst met de bewoners over het gebied wordt gesproken.