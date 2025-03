Gemeenteraad wil verkiezingsopkomst in Utrecht bevorderen

Er zijn zorgen binnen de Utrechtse gemeenteraad over de opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 stemde 59 procent van de stemgerechtigden in de stad. In 2022 daalde dat tot 56.3 procent. De volgende verkiezingen staan gepland over een jaar, in maart 2026. Een meerderheid van de gemeenteraad wil weten wat het college van plan is om het stemmen aan te moedigen.

De schriftelijke vragen zijn ingediend door D66, en worden ook gesteld namens GroenLinks, Student & Starter, Denk, UtrechtNu, PvdA, EenUtrecht en Volt. De partijen vinden een hoge opkomst belangrijk omdat het besluiten van de raad meer draagvlak geeft onder de Utrechters. Ze stellen daarom voor dat de gemeente moet streven naar een opkomst van 66 procent.

Ook is een goede opkomst volgens de partijen belangrijk voor de diversiteit in de volksvertegenwoordiging. Bij voorgaande verkiezingen bleek dat in sommige wijken veel meer werd gestemd dan in andere. Als voorbeeld noemen ze opkomstpercentages uit 2022. In Overvecht was dit 35,2 procent, en in de wijk Oost 72,5 procent, twee keer zoveel.

Bevordering

Naast vragen over de algemene aandachtspunten voor de verkiezingen van 2026, wordt ook gevraagd naar de strategie om jongeren, praktisch opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond meer te betrekken bij de verkiezingen. Ook willen de partijen dat er wordt gekeken naar het vergroten van de toegankelijkheid van de stembureaus, en hoe de opkomst in wijken met een laag percentage kan worden verbeterd.

Naast het stellen van vragen, stellen de partijen ook iets voor. In het organiseren van verkiezingsfestivals op scholen zien ze een manier om nieuwe stemmers te informeren over het belang van hun stemrecht. Veel studenten op mbo, hbo en universiteiten zijn net 18 en zouden op de festivals kennis kunnen maken met de lokale politiek. Ze zien ook heil in het openen van een nachtstembureau in het centrum van de stad.

De opkomst van 59 procent in 2018 was een piek, nadat in 2010 een dieptepunt van 52.5 procent was bereikt. In 1994 kwam de opkomst voor het laatst boven de 60 procent uit, In de jaren 70 en 80 was dat nog de norm.