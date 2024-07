Gemeenteraad zet zich in voor behoud Verkeerstuin in Utrecht

De meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht dringt aan op het behoud van de Verkeerstuin in Park Transwijk, ondanks eerdere plannen van de gemeente om de jaarlijkse subsidie stop te zetten. Volgens raadsleden is de Verkeerstuin een onmisbare voorziening voor de stad.



Kinderen kunnen in de Verkeerstuin ervaring opdoen met diverse verkeerssituaties. Ze leren over verkeersborden en -regels, en kunnen dit meteen oefenen op het parcours. Op een speelse manier leren ze zo op jonge leeftijd, met een trapauto, fiets of lopend, meer over verkeer.

‘Juist nu van groot belang’

De gemeenteraad wil in ieder geval 20.000 euro subsidie. “Vanwege de toename van het drukke verkeer is de Verkeerstuin juist nu van groot belang.” Ook is de gemeenteraad van mening dat de Verkeerstuin een unieke plek is, omdat verkeerslessen in een beschermde omgeving plaatsvinden.

Het is nog onduidelijk wat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) hiermee gaat doen.