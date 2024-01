Gemeenteraad ziet Pissende IJsbeer graag naar Utrecht komen

Een meerderheid van de gemeenteraad ziet graag dat de Pissende IJsbeer naar Utrecht komt. Het kunstwerk heeft de afgelopen maanden in Amersfoort gestaan waar het zeer populair is geworden. Verschillende politieke partijen roepen het college op om te kijken of het mogelijk is om de ijsbeer naar de stad te halen.

De metershoge ijsbeer is een kunstwerk van Florentijn Hofman dat afgelopen maanden op de kade bij een museum in Amersfoort stond. De beer uitte daar al ‘pissend’ zijn ongenoegen over klimaatproblemen.

D66 Utrecht is een van de partijen die de plassende ijsbeer naar Utrecht wil halen. De ijsbeer staat volgens de partij symbool voor het opwarmende klimaat door menselijk toedoen. Ralph Peters: “Utrecht profileert zich graag als internationale voortrekker op klimaat en duurzaamheid. Het menselijk handelen heeft grote impact op het leefgebied van de ijsbeer, dat door opwarming van de aarde alsmaar kleiner wordt.”

Oproep gemeenteraad

Donderdagmiddag wordt er in de raad gesproken over de mogelijkheid om de ijsbeer naar Utrecht te halen. Een meerderheid van de Utrechtse partijen heeft zich onder het voorstel geschaard. Peters: “Sommigen zullen een plassende ijsbeer misschien aanstootgevend vinden, maar hoe vaak denken wij erover na hoe de ijsbeer tegen ons handelen aankijkt?”

Ook Student & Starter, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks zien graag dat het kunstwerk naar Utrecht komt.

Klachten

In Amersfoort werd bij het plaatsen van de ijsbeer wisselend gedacht over het initiatief. Er kwamen ook klachten dat het klaterende geluid van de plassende ijsbeer overlast veroorzaakte. In de loop van de maanden won het kunstwerk echter aan populariteit en bleef het uiteindelijk ook langer op de plek staan. Ook andere regio’s hebben al laten weten interesse te hebben in het tonen van het kunstwerk.